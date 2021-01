Tältä kuulostaa ensimmäinen UMK-kisakappale – ulkomaalaiset viisufanit riehaantuivat: ”Kuin Ed Sheeran!”

Oskrin Lie julkaistiin UMK-kisabiiseistä ensimmäisenä.

UMK-voitosta kisaa tänä vuonna seitsemän artistia. Suomen viisuehdokkaiksi pyrkivät Oskr, Teflon Brothers x Pandora, Danny, Laura, Aksel, Blind Channel ja Ilta.

Kisabiisit julkaistaan yksi kerrallaan ja ensimmäinen UMK-kappale julkaistiin heti keskiyön jälkeen. Ensimmäinen julkaistu UMK-kappale on Oskrin Lie.

Oskr eli Oskari Ruohonen on turkulainen laulaja-lauluntekijä, jonka karheanpehmeää ääntä on kuultu aiemmin mm. Yournalist- ja Traffic Island -yhtyeissä.

Oskr on musiikillisessa perheessä kasvanut multi-instrumentalisti, joka on kirjoittanut, soittanut ja tuottanut kappaleitaan sekä itsenäisesti että veljensä kanssa, niin suomeksi kuin englanniksikin.

Oskari Ruohosen isä Teppo Ruohonen ja setä Matti Ruohonen ovat suomalaisen musiikkiviihteen legendoja.

Tältä Oskrin Lie-viisuehdokas kuulostaa:

Jos video ei toimi selaimellasi, niin voit katsoa sen täältä.

Oskrin Lie-kappale on herättänyt kiinnostusta viisufanien keskuudessa ulkomaita myöten. YouTube on täyttynyt kommenteista, joissa ylistetään kappaleen tunnelatausta ja Oskrin tulkintaa.

– Jos Suomi tarjoaa tätä tasoa, niin olen mukana! Hieno aloitus kisalle. En pistäisi pahakseni jos näkisin Oskrin euroviisuissa, YouTubessa kommentoidaan.

– Nyt on kyllä UMK 2021 lähtenyt hyvällä tavalla käyntiin. Tule hieman mieleen Akselin viime vuoden biisi, mutta paranneltuna. Joka ei ole ollenkaan huono asia. Oskarilla on hyvä ääni ja biisin sanat ei ole täyttä höttöä. Olisin tavallaan kaivannut jotain nostattavaa C-osaa, mutta toimiva paketti näinkin

– Sain kylmiä väreitä! Kuinka hieno kappale. Paljon onnea kisaa, Oskr.

– Mikä ääni ja mikä kappale!

– Kappale voisi olla hitti Broadway-esityksessä tai vastaavassa. En odottanut Suomelta tällaista. Jos muut kisakappaleet ovat samaa tasoa, niin Suomi pääsee todellakin finaaliin.

Oskr eli Oskari Ruohonen kisaa Suomen viisuehdokkuudesta kappaleella Lie.­

Lie-biisi on tuonut osalle viisufaneista mieleen Saksan vuoden 2018 viisukappaleen You’ll Never Walk Alone. YouTubessa pohditaan, että se saattaa haitata kappaleen menestysmahdollisuuksia. Saksan kappale sijoittui viisuissa neljänneksi.

– Pidän hänen äänestään ja kappaleesta, mutta toivottavasti ihmiset eivät vertaa biisiä You’ll Never Walk Aloneen. Kappaleet ovat aivan erilaisia ja niissä välitetään tunne eri tavalla. Rehellisyyden nimissä hän kuulostaa kyllä Michael Schultelta.

Kaikki eivät ole innostuneet kappaleen vähäeleisyydestä.

– Hieno biisi, mutta tästä puuttuu vau-efekti.

– Hyvä kappale, mutta liian tylsä euroviisuihin.

– Kappaleessa on samaistuttava sanoitus, koskettava tulkinta Oskrilta ja söpö melodia. Onko kappale sellainen, jota emme ole ennen nähneet viisuissa. Ei helkkarissa. Silti tämä on vahva ehdokas. Paljon onnea.

Monille Oskr ja kappale Lie on tuonut mieleen megatähti Ed Sheeranin ja Lewis Capaldiin.

– Tämä tuo mieleen Ed Sheeranin. Oskrilla on hieno ääni.

– Hänhän on kuin Ed Sheeran!

Brittiläinen Ed Sheeran on yksi maailman menestyneimmistä artisteista.­

– Kappaleessa on samanlainen fiilis kuin Lewis Capaldin kappaleissa. Capaldi on ollut valtavan suosittu, joten Lie löytää varmasti yleisönsä, viisusivusto Wiwibloggsissa pohditaan.

Skotlantilainen Lewis Capaldi teki läpimurtonsa vuonna 2019 kappaleella Someone You Loved.­

Kappaleella nimekäs tekijäjoukko

Oskr on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut kappaleen yhdessä Joonas Angerian ja David Pramikin kanssa. Vuoden kevyen musiikin tekijänäkin palkittu Angeria tuottanut ja kirjoittanut kappaleita muun muassa Paula Vesalalle, Almalle, Isac Elliotille, Robin Packalenille ja Kaija Koolle.

Pramik puolestaan tunnetaan hittinikkarina esimerkiksi Selena Gomezin, Bebe Rexhan, Machine Gun Kellyn ja Rag’N’Bone Manin taustalla.

– Oskari oli ihan uusi tapaus mulle. Hänen tapansa laulaa tulikin mulle ihan puskista, koska en olettanut, että Suomesta löytyisi tuollainen ääni, Angeria kertoo tutustumisestaan artistiin.

Oskrin soundi teki vaikutuksen myös UMK:n ammattilaisraatiin.

– Oskrin ääni on mielettömän ilmaisuvoimainen ja hänen kokonaisvaltainen musikaalisuutensa todella vakuuttavaa. Kappaleella Lie on todella kovia kirjoittajia, jotka ovat tehneet biisejä maailman suurimmille pop-tähdille, mm. Selena Gomezille ja G-Eazylle, ja se kokemus kuuluu. Upean äänen ja modernin pop-tuotannon lisäksi biisin ytimessä on koskettava tarina, josta moni varmasti löytää samaistumispintaa, raati kuvailee.