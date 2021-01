Tässä ovat uudet UMK-kilpailijat – euroviisuihin pyrkivät todelliset yllätysnimet: Danny, Teflon Brothers ja Pandora...

Suomen viisuehdokkuudesta kilpailee seitsemän artistia. Mukana on myös viisukonkareita.

Uuden Musiikin Kilpailun voitosta kilpailee vuonna 2021 seitsemän artistia. Suomen viisuehdokkuudesta kisaavat Oskr, Teflon Brothers x Pandora, Danny, Laura, Aksel, Blind Channel ja Ilta.

Voittaja valitaan UMK-finaalissa 20.2.

– Vuoden 2021 UMK:n artisti- ja biisikattaus on kaikkien aikojen kovatasoisin. Mukana on monipuolinen joukko artisteja todellisista legendoista ja listaykkösistä uusiin ja nouseviin nimiin. Loistavat esiintyjät tarvitsevat timanttiset biisit, ja onkin mahtavaa, että kappaleiden takaa löytyy Suomen menestyneimpiä ja parhaimpia biisinkirjoittajia, YleX:n musiikkipäällikkö ja UMK-ammattilaisraatia vetänyt Tapio Hakanen sanoo.

– Genrejen puolesta mukana on koskettavia balladeja, suoraviivaista poppia, räjähtävän energistä rockia ja kaikkea siltä väliltä.

Yle on aiemmin kertonut, että UMK-kilpailuun lähetettiin peräti 278 hakemusta, joista seitsemän parasta valittiin finaaliin.

Kilpailubiisit julkaistaan yksi kerrallaan to 14.1. alkaen aina keskiyöllä Yle Areenassa ja YouTubessa sekä Spotifyssa ja muissa musiikin suoratoistopalveluissa. Jokainen UMK-finalisti saa biisilleen oman julkaisupäivän.

He kisaavat voitosta

Oskr eli Oskari Ruohonen on turkulainen laulaja-lauluntekijä, jonka karheanpehmeää ääntä on kuultu aiemmin mm. Yournalist- ja Traffic Island -yhtyeissä.

Oskr on musiikillisessa perheessä kasvanut multi-instrumentalisti, joka on kirjoittanut, soittanut ja tuottanut kappaleitaan sekä itsenäisesti että veljensä kanssa, niin suomeksi kuin englanniksikin.

Oskari Ruohosen isä Teppo Ruohonen ja setä Matti Ruohonen ovat suomalaisen musiikkiviihteen legendoja.

Oskr kisaa voitosta kappaleella Lie. –Valitettavan usein käy niin, että tärkeissä tilanteissa ei uskalla sanoa miltä tuntuu, vaan mitä kuvittelee toisen haluavan kuulla. Kulttuurista riippumatta lähes jokainen ihminen voi samaistua biisissä tähän, minkä vuoksi se on Euroviisuissa juuri oikeassa paikassa ja seurassa, Oskr sanoo.­

Suomalaisia jo yli 10 vuoden ajan villinnyt rapyhtye Teflon Brothers on haluaa saada koko Euroopan tanssilattialle kuulemaan rakkauden ilosanomaa. Kirsikkana diskokakun päällä on yksi eurodancen pioneereista, ruotsalainen supertähti Pandora.

Idea Teflon Brothersin ja Pandoran yhteistyölle syntyi artistien kohdatessa sattumalta saman keikkapaikan backstagella neljä vuotta sitten.

– Me ollaan koko kansan Teflon Brothers. Mikään muu ei ole niin koko kansan juttu, kuin Suomen edustaminen Euroviisuissa, bändi kertoo.

Teflon Brothersin ja Pandoran I Love You käsittelee tunteiden ilmaisemisen vaikeutta sekä kannustaa olemaan avoimempi ja rohkeampi. –Haluamme biisillämme tuoda ihmiset yhteen ilon, riemun ja rakkauden äärelle ja viestiä, ettei rakkaus katso kielitaitoa tai ulkoisia seikkoja.­

Suomella on vahva paikka myös pitkän kansainvälisen uran luoneen Pandoran sydämessä: hänellä on suomalainen puoliso, ja hän asuu puolet ajastaan Suomessa.

Suomalaisen viihteen edelläkävijä musiikkineuvos Ilkka “Danny” Lipsanen ei esittelyjä kaipaa.

Jo seitsemällä vuosikymmenellä musiikkia tehnyt Danny ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, sillä seitsemän euroviisukarsinnan lisäksi hän on mm. kisannut Paul Ankaa, Nancy Sinatraa ja Tom Jonesia vastaan poplaulun maailmanmestaruuskisassa Rio de Janeirossa vuonna 1968.

Danny kisaa UMK-voitosta kappaleella Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua.­

Danny mukaan hänen kilpailukappaleensa on melankolinen ja ainutlaatuinen teos, mutta jäähyväiskappale se ei kuitenkaan ole.

– Kysymys on oikeastaan siitä, että elämä on lahja ja sen pituudesta ei kukaan tiedä. Mutta sen tietää, että se aikanaan päättyy ja kappaleessa sitä aihetta käsitellään humoristisesti ja totuudenmukaisesti, Danny sanoo.

– Teksti on aiheeltaan sellainen, että se ei välttämättä ole tyypillinen euroviisu. Mutta lauluna se on todella suuri, koska se edustaa sellaista näkökulmaa ja teemaa, jota ei oikeastaan kevyen musiikin lauluissa ole aikaisemmin käsitelty.

Laura Põldvere oli viime vuosikymmenellä Viron eniten radiosoittoa saanut artisti ja hänen vuonna 2007 julkaistu debyyttinsä nousi yhdeksi Viron suosituimmaksi albumiksi kymmeneen vuoteen.

Laura on myös porukan viisukonkari: hän on edustanut Viroa kaksi kertaa Euroviisuissa, vuosina 2005 ja 2017.

Laura UMK-kappale Play yhdistelee poppia ja countrya. –Haluan, että kuulija avaa kappaleelle sielunsa ja saa musiikista voimaa ja tukea, joka auttaa eteenpäin jokapäiväisessä elämässä ja ihmissuhteissa, Laura sanoo.­

Suomessa jo pienestä pitäen paljon aikaa viettänyt, musiikkia tehnyt ja nykyään Espoossa myös HR-alalla työskentelevä Laura asuu puolet ajastaan Suomessa.

Hänen kymmenes, talvella 2019 julkaistu albuminsa tuotettiin Vaasassa, ja Laura on myös aloittanut suomen kielen opinnot.

Uuden Musiikin Kilpailun jo kertaalleen voittanut Aksel Kankaanranta kisaa Suomen seuraavan euroviisuedustajan paikasta toista kertaa.

Akselin mukaan koitokseen on helpompi asennoitua, kun UMK:n tuotantopuoli on jo tuttu ja tietää, mitä on odotettavissa. Mantrana on kuitenkin vanha tuttu lähestymistapa “katsotaan nyt mitä tässä tapahtuu”.

Akselin mukaan Hurt on herkkä ja voimakas biisi, joka muistuttaa, ettei saa antaa kenenkään ulkokuoren hämätä.

– Ihminen saattaa voida tosi huonosti, vaikka ulospäin näyttäisi siltä, että kaikki on hyvin. Jos satutat itseäsi, satutat myös lähimmäisiäsi. Kun olen itsekin rämpinyt sellaisesta kuopasta ylös, niin voin samaistua kappaleeseen täysin, Aksel pohtii.

– Ehkä biisi on tarina siitäkin, ettei sun tarvitse esittää ketään muuta kuin mitä sä itse oot.

Oululaislähtöinen Blind Channel erustettiin vuonna 2013 tähtäimessä maailmanvalloitus, ja suunnitelma laitettiin vauhdilla käyntiin: vain vuosi perustamisen jälkeen yhtye päätyi esiintymään maailman suurimmille raskaan musiikin festivaaleille Saksan Wacken Open Airiin, jonka jälkeen yhtye solmi ensimmäisen levytyssopimuksensa.

Blind Channel kisaa kappaleella Dark Side. –Me halutaan näyttää, että vaikka elämä olisi synkempää ja rajumpaa, niin voit silti pitää hauskaa. Tämä kappale on kaikille niille, jotka tuntee ulkopuolisuutta ja riittämättömyyttä, joiden on joskus tehnyt mieli nostaa keskarit pystyyn ja huutaa.­

Vuonna 2018 Blind Channel huomioitiin Emma-ehdokkuudella Vuoden rock -kategoriassa. Pitkään viisihenkisenä yhtyeenä toiminut Blind Channel vahvistui viime syksynä kuudennella jäsenellä Aleksi Kaunisveden liittyessä mukaan ryhmään. Aleksi tunnetaan myös soolourastaan, ja hän on yksi Suomen menestyneimmistä tuottaja-dj-artisteista.

Monen suomalaisen ensikosketus Iltan musiikkin tuli Cheekin Sillat-superhitin myötä. Viime syksynä Ilta julkaisi debyyttialbuminsa Näitä hetkiä varten, ja hänet on nähty mm. Tähdet, tähdet ja All Together Now Suomi -ohjelmissa.

Ilta kisaa kappaleella Kelle mä soitan.­

UMK-biisi Kelle mä soitan kertoo yksinäisyydestä.

– Ihminen saattaa olla keskellä ihmisjoukkoa ja silti tuntea itsensä todella yksinäiseksi. Se on yksi vaikeimmista tunteista ihmiselle, koska meidät on luotu yhteyteen toistemme kanssa, Ilta sanoo.

– Toivon, että kappale voi tuoda turvaa tai tukea sinne missä kukin tätä kuuntelee, yhdessä tai yksin. Vaikka biisissä ei sanota suoraan, että sä selviät, niin silti se voi tuoda silti kuulijalle tunteen, ettei hän ole yksin tän asian kanssa.