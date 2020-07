Koronakriisi pani myös euroviisut säästökuurille, arvelee IS:n toimitussihteeri Tatu Onkalo.

Euroopan yleisradioliitto EBU tiedotti juuri ennen juhannusta sääntömuutoksista, joiden tavoitteena on turvata Eurovision laulukilpailun järjestäminen ensi vuonna. Tänä vuonna kisa päätettiin perua, sillä koronan vuoksi voimassa olleet rajoitukset eivät olisi mitenkään mahdollistaneet sen järjestämistä nykyisessä muodossaan.

Nyt sääntöjä on muutettu niin, että ensi vuonna euroviisut ilmeisesti tulevat, vaikka mikä olisi. Ennen säännöissä määrättiin tiukasti, että kyseeseen tulee vain korkealuokkainen suuri tv-tuotanto kolmessa osassa ja areenaluokan liveyleisön edessä. Ensi vuonna kilpailu voidaan järjestää muullakin tavalla, vaikka pyrkimys onkin vanhanmalliseen livekilpailuun.

Merkittävämpi, ja yllättävän vähällä porulla läpi mennyt muutos olikin samassa syssyssä toteutettu kokeilu, jossa sallitaan taustanauhojen käyttö lauluosuuksissa. Tähän asti kaikki soittimet on tuotettu nauhoilta ja periaatteessa kaikki ihmisääni on pitänyt esittää livenä lavalla tai lavan reunalla piilossa olevien laulajien voimin. Ensi vuonna taustalaulu voi siis tulla myös nauhalta.

Äkkiseltään muutos kuulosti minusta aivan skandaalilta. Siis mitä ihmettä, laulukilpailu, jossa ei lauleta enää oikeasti! Jo on aikoihin eletty!

Lisää lavailoittelua ja erilaisia biisejä

Kiihkoilu hetkeksi sikseen. On mielenkiintoista nähdä, ovatko kilpailukappaleet ensi vuonna merkittävästi erilaisia kuin ennen.

EBU:n tiedotteessa kerrotaan, että kaikki pääasialliset lauluosuudet ja melodiat on edelleen tuotettava lavalla paikan päällä. Sen sijaan taustatukea antava porukka voi ensi vuonna olla vaikka kokonainen lapsikuoro. Lavalla kun saa olla edelleen yhteensä kuusi henkeä, mutta nauhalla voi käyttää niin paljon väkeä kuin haluaa. Ainakin itselleni on vielä vähän epäselvää, missä menee hyväksyttävän taustanauhojen käytön raja.

Esimerkiksi tämä Hollannin vuoden 2019 viisuvoittaja lienee hyvä esimerkki siitä, mitä on odotettavissa: kappaleen live-esityksessä näkyy vain itse päätähti ja taustalaulajat ovat jossakin lavan takana piilossa. Voi siis pohtia, mitä väliä on sillä, mistä taustalaulu tulee.

Lavalla saatetaan nähdä myös enemmän tanssia ja muuta ilkamointia, sillä laulajan lisäksi lavalla olevat loput viisi henkeä voivat kaikki vetää vaikka sirkusesityksen. Enää ei ole pakko löytää ihmisiä, jotka osaavat sekä tanssia, että laulaa, mikäli haluaa hyödyntää täydet kuusi henkeä koreografiassaan.

Lisäksi euroviisujen genrekattaus on nykyään monipuolisempi kuin koskaan, mutta livelaulusääntö aiheuttaa välillä vaikeuksia jo ihan tavallisten pop-biisien esittämiseen. Nyt helpompaa käyttää sellaisia ”moderneja” keinoja kuten äänen elektronista muokkausta, sämpläystä ja niin edelleen. Tähän asti on ollut vähän huvittavaa, että kaikkeen ihmisäänen muokkaukseen on pitänyt pyytää suurieleisesti erityislupa.

Miksi muutos tehtiin?

EBU:n mukaan muutos antaa lauluntekijöille vapauksia toteuttaa itseään ja ”pitää kisan ajan hermoilla”. Suurin syy taitaa kuitenkin olla raha.

Koronan jäljiltä monien yleisradioyhtiöiden pennoset ovat tiukassa, joten paineet halventaa viisuihin osallistumisen hintaa kovenevat. Taustalaulajien jättäminen kotiin pienentää kuluja. Euroviisuihin osallistuminen on kuukausien operaatio, josta laulajille on jotakin maksettava.

Harjoitusten jälkeen tulevat päälle vielä esiintymisasut, matkat, majoitukset ja niin edelleen. Pahimmassa tapauksessa vähävaraiset maat jättäytyvät kokonaan pois viisuista.

Järjestäjille taas on helpotus, kun tekniikka on helpompi ja halvempi järjestää paikan päällä.

Mallia Ruotsista

Esimakua muutoksille voi hakea, mistäpä muualta kuin Ruotsista. Sikäläinen viisukarsinta on kuin euroviisut tiivistetyssä muodossa, ja monet viisujen nykyisetkin säännöt on Melodifestivalenissa kokeiltu vuosia aiemmin. Nauhalta tulevaa taustalaulua on käytetty jo pitkään.

Liekö siinä sitten yksi syy, miksi kappaleet tahtovat siellä tuntua välillä vähän muovisilta. Itseäni myös häiritsee aina, kun en tiedä, mistä laulu tulee. On ilahduttavaa, jos näen kaikki kuusi esiintyjää oikeasti lavalla, eikä tarvitse miettiä, onko jossakin piilossa ”salalaulajia” tai tuleeko ääni nauhalta. Nykymenon sijaan sääntö, jossa kaikkien laulajien tulisi oikeasti näkyä lavalla, tuntuisi reilummalta.

Jotkut ovat kiitelleet muutosta siitä, että ensi vuonna kappaleet kuulostavat livenä enemmän samalta kuin studioversioina. Lauluntekijät ja lavakoreografit voivat ilmaista itseään monipuolisemmin, kun esiintyjämäärä ei ole niin rajoitettu.

Etukäteen nauhoitettu ääni kuulostaa tietysti televisiossa paremmalta kuin hallissa esitetty, joten televisionkatsojalle muutos voi ensikuulemalta vaikuttaa jopa hyvältä. Suuri yleisö ei äkkiseltään välttämättä huomaa muutoksessa mitään negatiivista, kun kerran ennenkään jokaista laulajaa ei ole lavalla nähty. En itsekään kuulu niihin, jotka haikailevat orkesteria kisaan takaisin, mutta onko uhkana suoran lähetyksen taian katoaminen pian kokonaan? Alkavatko kappaleet kuulostaa feikeiltä ja esitykset näyttää huijaukselta?

Minulle live-esityksen ja ennakkokuuntelun ero on ollut aina kutkuttava. Jotkut kappaleet menevät jopa television välityksellä aivan uuteen uskoon livenä laulettuna.

Taloudelliset syyt muutokselle ovat ymmärrettäviä, ja ehkäpä tiukkoja laulusääntöjä olisi aika muuttaa joustavammiksi vastaamaan nykyaikaa. Itse toivon kuitenkin, että tämä kokeilu jää yhteen vuoteen.

Jos säästöjä pitää hakea, voisiko viisuorganisaatiossa tai esityksissä olla muualla pöhöttyneisyyttä, jota karsia? Entä kuinka tasa-arvoista on, että köyhä osallistujamaa saa säästöjä live-esityksestä, mutta kappaleen studioversioon, markkinointiin ja ennakkohypeen voi käyttää niin paljon ihmisiä ja pätäkkää kuin kehtaa?