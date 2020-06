Kaiva glitterit ja tuulikone esiin – euroviisuista tehty parodialeffa vihdoin Netflixissä!

Lissabonin ja Tel Avivin euroviisuissa Netflix-elokuvaansa kuvannut Will Ferrell halusi mukaan hauskimmat viisukliseet Lordista lähtien.

Islantilaiset Lars (Will Ferrell) ja Sigrit (Rachel McAdams) ovat lapsesta asti unelmoineet euroviisujen voitosta. Valitettavasti heidän Fire Saga -duonsa on surkea, Islannin vihatuimpia yhtyeitä, mutta kuin ihmeen kaupalla se yltää Islannin-edustajaksi Eurovision laulukilpailuun. Miten Fire Sagalle käy, selviää pitkään odotetussa viisuleffassa Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, joka on täynnä glitteriä, tuulikoneita ja dramaattisia käsiliikkeitä.

Perjantaina ensi-iltansa Netflixissä saavan elokuvan takana ovat komedian Kuokkavieraat (Wedding Crashers, 2005) ohjaaja David Dobkin ja Ferrell, joka tutustui euroviisuihin ruotsalaisen vaimonsa Viveca Paulinin ansiosta.

Kun pari vieraili Ruotsissa vuoden 1999 viisufinaalin aikaan, Paulin laittoi tv:n päälle. Ferrell tapitti kolmen tunnin lähetyksen putkeen haltioissaan.

Hän hullaantui koko spektaakkeliin ja sen campin määrään.

Viisuareenojen ohella Will Ferrellin ja Rachel McAdamsin tähdittämää elokuvaa kuvattiin Islannissa.

– Euroviisut oli hulluinta ja hauskinta, mitä olin koskaan nähnyt, hän hihkui USA Todaylle.

Neljä vuotta sitten Ferrell tajusi haluavansa vangita viisut elokuvaksi. Ensi-illan piti olla Rotterdamin euroviisujen aikaan, mutta se siirrettiin kesäkuuksi, sillä kevään koronapandemia kaatoi Rotterdamin-kisat. Ferrell uskoo komediansa tuovan valoa ja iloa maailmaan.

– Meillä oli hauskaa hahmojen kanssa, ja yritimme ottaa haltuun koko skaalan. Elokuva on silti rakkauskirje euroviisuille, ja yllättävää kyllä, tällä kertaa amerikkalaisten kirjoittama.

Viisuelokuva kertoo omiin unelmiin uskomisesta ja niiden toteuttamisesta. Samaa mantraa hoetaan euroviisuissa. Fire Sagan taival alkaa trailerin perusteella takkuisesti. Islantilaisilla on vastassaan muun muassa Venäjän vilkkusilmäinen laulaja Alexander Lemtov (Dan Stevens), joka kantaa ylpeästi ennakkosuosikin viittaa harteillaan.

Stevens muistetaan Dowton Abbeyn rehtinä ja vakaana Matthew’na. Nyt hän tekee viisuelokuvassa erilaisen roolin. Brittinäyttelijä ketkuttaa itseään rintakehä paljaana ja yrittää pokata kanssakilpailijoitaan. Ferrell hehkuttaa Stevensin suoritusta.

Dan Stevens esittää venäläistä ennakkosuosikkia Alexander Lemtovia.

– Se menee yli, mutta on silti niin uskottava! Dan on kuin Venäjän Geor­ge Michael. Roolisuoritus on kaukana Downton Abbeystä.

Viisuparodiassa nähdään useita tunnettuja tähtiä. Larsin isä on poikansa kykyjä epäilevä Erick Erickssong (Pierce Brosnan). Amerikkalainen laulaja ja American Idol -tuomari Demi Lovato näyttelee enkelimäistä laulajaa Katianaa.

Fire Sagan Volcano Man -biisi julkaistiin toukokuussa. Ferrell laulaa itse kappaleessa ja McAdamsin osuuden laulaa monesti Melodifestivalenilla kilpaillut ruotsalaistähti Molly Sandén.

Iskevään Volcano Maniin on ammennettu ainakin Norjan KEiiNOn Spirit in the Sky -viisubiisistä. Muun muassa Norjan vuoden 2009 viisuvoittaja Alexander Rybak ja Ukrainalle vuoden 2016 viisut voittanut Jamala ovat tehneet oman coverinsa diskobiittisestä Volcano Manista.

Elokuvaa kuvattiin muun muassa Lissabonin (2018) ja Tel Avivin (2019)euroviisuissa. Suomen viisukommentaattori Mikko Silvennoinen pääsi selostuskopista seuraamaan tilannetta. Kuvaukset tapahtuivat viisulähetysten harjoitusten yhteydessä juuri ennen niiden alkamista.

– Muistaakseni kyseessä oli iltapäivän Family Show, johon myytiin lippuja. Studio-ohjaaja kuulutti ja kertoi, mistä on kyse ja pyysi yleisöä hurraamaan oikeissa kohdissa. Näyttelijät eivät vetäneet ikinä kokonaista biisiä.

Mikko Silvennoinen pääsi seuraamaan kuvauksia selostuskopista.

Hän näki Ferrellin vilaukselta ja osan Dan Stevensin suorituksesta.

– Luulen, että tekijät kuvasivat pääosin yleisökuvaa, lavalle saapumista backstagelta ja silhuetin omaista kuvitusta fiiliksestä. Yleisö hurrasi aina ihan villinä.

Eihän euroviisuelokuva olisi mitään ilman Lordia! Ferrell paljastaa cameo­roolin Britannian-kommentaattorina tekevälle Graham Nortonille, että mukana on Suomen voittajaa parodioiva hahmo. Lordin voittokuvaa kukkapuskat käsissä Ferrell pitää yhtenä ikonisimpana viisukuvana.

Osansa saavat myös Puolan povekkaat pyykinpesijät vuodelta 2014. Samana vuonna kilpaillut Ukrainan Mariya Yaremchuk muistetaan Tick-Tock-kappaleensa sijaan lähinnä taustatanssijastaan, joka kipitti valtavassa hamsterinpyörässä.

– Sen otimme suoraan elokuvaan. Kun Fire Saga esittää kappalettaan lavalla, halusimme vastaavan pyörän, jossa juoksen. Se oli todella pelottavaa, kun minut laskettiin alas massiivisessa hamsterinpyörässä. Mutta onneksi teimme sen!

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga Netflix pe 26.6. alkaen