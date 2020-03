Euroviisujen peruuntuminen pisti pakan aivan sekaisin – miten käy viisuedustajille ja kappaleille?

Sosiaalisessa mediassa kuohahti, kun EBU ilmoitti euroviisujen peruuntuvan.

Euroviisut oli tarkoitus järjestää Hollannin Rotterdamissa 12.-16. toukokuuta. Tänään keskiviikkona EBU (European Broadcasting Union) kuitenkin ilmoitti tehneensä vaikean päätöksen lopettaa live-tapahtuman suunnittelemisen.

Virallisessa tiedotteessaan EBU kertoo, että he haluavat päätöksellään asettaa artistien, henkilökunnan, viisufanien ja katsojien terveyden etusijalle.

Laulukilpailu on järjestetty 64 vuoden ajan ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun se joudutaan perumaan.

Uutinen laulukilpailun peruuntumisesta on herättänyt huolta viisufaneissa. Sosiaalisessa mediassa EBU:a on kiitelty siitä, että artistien, järjestäjien ja fanien turvallisuus on asetettu etusijalle.

Wiwibloggs-viisufanisivustolla ja euroviisujen virallisella Facebook-sivustolla on kuitenkin nostettu esille monia kysymyksiä euroviisujen tulevaisuudesta. Faneissa eniten huolta ja ihmetystä on herättänyt muun muassa se, missä viisut ensi vuonna järjestetään.

– Kuinka surullista, mutta varmasti oikea päätös! Facebookissa kirjoitetaan.

– Miksi viisuja ei voitu järjestää tyhjillä katsomoilla? fanit ihmettelevä.

– Toivottavasti Rotterdam saa järjestää viisut ensi vuonna.

– Tyhmin päätös ikinä! Miksi ette vain siirrä viisuja syksylle?

Euroviisujen kotisivuilla ilmoitetaan, että järjestäjät ja Rotterdamin kaupunki pohtivat parhaillaan missä ja milloin viisut ensi vuonna järjestetään.

EBU:n mukaan tyhjälle katsomolle esiintymisestä käytiin keskustelua, mutta kiellot esimerkiksi matkustamisen suhteen olivat sen esteenä.

– Hollannin rajoitukset ihmisten kokoontumisille ja matkustamiselle tarkoittavat sitä, että viisujen järjestäminen ilman yleisöäkin olisi ollut mahdotonta, euroviisujen kotisivuilla todetaan.

EBU toteaa myös, että tilanne Euroopassa on niin hankala, ettei ole mitään varmuutta, että kilpailua olisi pystytty siirtämään esimerkiksi syksylle.

– On epävarmaa, millainen tilanne Euroopassa tulee olemaan lähikuukausina. Emme voi taata, että voimme järjestää tämän mittakaavan tapahtuman loppuvuodesta. Jos kilpailu järjestettäisi loppuvuodesta, niin voittajamaalla olisi vain vähän aikaa järjestellä ensi vuoden kilpailu, EBU huomauttaa.

2019 viisuvoitto meni Hollannin Duncan Lawrencelle. EBU:n mukaan viisujen siirtäminen esimerkiksi syksylle 2020 olisi mahdotonta, sillä voittajamaalla olisi vain muutama kuukausia aikaa laulukilpailun järjestämiselle.

Sosiaalisessa mediassa on myös arvuuteltu sitä, pääsevätkö valitut viisuedustajat edustamaan kotimaitaan myöhemmin järjestettävissä viisuissa. Fanit ovat myös ihmetelleet mitä tapahtuu edustuskappaleille.

– Kai biisit pysyvät samoina? Eihän niitä voi vain unohtaa, euroviisujen Facebookissa hätäillään.

– Kappaleethan ovat vuoden päästä jo ihan vanhoja. Ehkä uudet biisit, mutta samat esittäjät?

– Sydämeni särkyy esiintyjien puolesta. He ovat nähneet niin paljon vaivaa show'n eteen. Toivottavasti he pääsevät nousemaan viisulavalle ensi vuonna.

Euroviisujen kotisivuilla todetaan, että toistaiseksi päätöstä esiintyjien tai viisukappaleiden kohtalosta ei ole tehty.

– Tästä tullaan käymään keskusteluja johtoryhmän kanssa ja osallistuvien maiden yleisradioyhtiöiden kanssa. Päätöksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Suomen edustajaksi euroviisuihin oli määrä lähettää Aksel Kankaanranta. Kankaanrannan oli tarkoitus edustaa Suomea kappaleellaan Looking Back, jolla hän voitti Tampereella 7. maaliskuuta järjestetyn Uuden musiikin kilpailun finaalin.