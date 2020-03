Suomen euroviisuedustajan valintamenettely kuumensi jälleen tv-katsojien tunteet – näin Yle vastaa kritiikkiin

Suomen euroviisuedustajan valintatapa on jälleen kerran kuumentanut tunteita.

UMK:n tuottaja Anssi Autio selitti Ilta-Sanomille, miksi kansainvälinen raati pääsi jälleen valitsemaan Suomen euroviisuedustajaa.

Suomen edustaja toukokuussa Hollannin Rotterdamissa järjestettäviin euroviisuihin valittiin lauantai-iltana. Tampereella käyty Uuden musiikin kilpailun finaali huipentui lopulta Aksel Kankaanrannan voittoon ja hän lähtee edustamaan Suomea kappaleellaan Looking Back.

Tänäkään vuonna UMK ja sitä luotsaava Yle eivät kuitenkaan onnistuneet välttymään kritiikiltä koskien tapaa, jolla Suomen edustaja euroviisuihin valittiin. Kahden vuoden tauon jälkeen paluun tehneessä UMK:ssa luotettiin nimittäin edellisvuosilta tuttuun kaavaan, jossa Suomen edustaja valittiin sekä kansainvälisen raadin antamien pisteiden että yleisön antamien äänten perusteella.

Katsojien kritiikki juontaa juurensa siihen, että jos Suomen euroviisuedustaja olisi tänä vuonna valittu puhtaasti suomalaisten mielen mukaan, lähetettäisiin Rotterdamiin ennakkosuosikin asemasta nauttinut Erika Vikman. Vikman sai Kankaanrantaa enemmän yleisöääniä, mutta juuri kansainvälisen raadin mielipide siivitti Kankaanrannan lopulta UMK-voittoon ja kohti euroviisuja.

Aksel Kankaanranta oli kansainvälisen raadin suosikki, mutta sai Erika Vikmania vähemmän yleisöääniä.

Ilta-Sanomat tavoitti UMK:n tuottaja Anssi Aution kommentoimaan katsojilta saatua kipakkaa palautetta. Autio muistutti heti alkuunsa, että kyseinen valintamenetelmä, jossa yhdistyvät yleisöäänet sekä kansainvälisen raadin mielipide, on yleinen myös muissa viisuihin osallistuvissa maissa. Samaa menetelmää käytetään esimerkiksi naapurimaa Ruotsissa.

– Sehän on ihan yleinen käytäntö. Ei pelkästään Suomen viisukarsinnoissa, vaan monissa muissakin maissa. Siinä on taustalla se, että kansainvälinen raati on hyvä indikaattori siitä, mitä ihmiset muualla maailmassa näistä kappaleista ajattelee, Autio selitti.

– Raateihin on yritetty saada mahdollisimman paljon musiikin ammattilaisia eri aloilta ja eri puolilta Eurooppaa, hän lisäsi.

Erika Vikman oli UMK-finaalin suurin ennakkosuosikki Cicciolina-kappaleellaan.

Autio myös muistutti viisufaneja siitä, että vaikka Vikman sai yleisöääniä Kankaanrantaa enemmän, ei viisupaikasta tiukasti kisanneen kaksikon välillä ollut kuin viiden pisteen ero, mitä yleisöääniin tuli. Yhteensä kaksikon välille muodostui eroa 13 pisteen verran. Oikeusmurhasta ei siis voida tässä yhteydessä puhua.

– Sehän on yhteenlaskettu suosikki. Siinä on sekä yleisön suosikki, että kansainvälisen raadin suosikki. Pitää myös muistaa, ettei nämä äänestysmäärät ole mitenkään valtavia. Suomalaiset ovat hieman laiskoja äänestämään omia suosikkejaan, Autio pohti.

– Jos nyt joku pahoittaa mielensä siitä, ettei oma suosikki päässyt kisoihin, niin eihän siihen oikein mitään voi sanoa, hän naurahti.

Euroviisut kilpaillaan Hollannin Rotterdamissa 12.-16. toukokuuta. Autio paljasti olevansa parhaillaan matkalla Rotterdamiin, jossa tarkoituksena olisi käydä katsastamassa esiintymislavaa ja suunnitella Kankaanrannan lopullista euroviisuesitystä. Suuria muutoksia Kankaanrannan lauantai-iltana UMK-finaalissa nähtyyn esitykseen ei Aution mukaan ole kuitenkaan luvassa.

– En usko, että mitään hirveän isoja muutoksia tulee. Yritämme saada sen tehtyä ehkä hieman isommin, mutta samalla idealla ja tyylikkäästi, Autio lupaili.

Aution mukaan Aksel Kankaanrannan viisuesitykseen ei ole luvassa sen suurempia muutoksia.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Yle joutuu vastaamaan kritiikkiin koskien Suomen euroviisuedustajan valintatapaa. Vuonna 2016 hämmennystä herätti niin ikään UMK-finaalin pistelasku, jonka seurauksena eniten yleisöääniä kerännyt Saara Aalto hävisi edustuspaikan niukasti Sandhjalle, joka puolestaan sai Aaltoa enemmän pisteitä kansainväliseltä raadilta.

Kritiikiltä ei ole vältytty myöskään niiden vuosien aikana, jolloin Yle piti taukoa Uuden musiikin kilpailusta ja turvautui kutsuartisteihin. Daruden ja Saara Aallon valinta euroviisuihin suoraan ilman karsintoja herätti niin ikään närkästystä viisufaneissa. Tänä vuonna Yle päätti lopulta luopua käytännöstä.