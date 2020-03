Aksel Kankaanranta nappasi UMK-voiton ennakkosuosikin nenän edestä – kertoo nyt vuosien takaisesta hetkestä, joka muutti elämän suunnan

Musiikki on ollut Aksel Kankaanrannalle voimanlähde vaikeina aikoina.

Turkulaistaustainen Aksel Kankaanranta nousee toukokuussa yli 100 miljoonan silmäparin eteen Hollannin Rotterdamissa pidettävissä euroviisuissa.

Kankaanranta valittiin lauantaina Suomen viisuedustajaksi tiukassa UMK-finaalissa. Hän päihitti täpärästi kisan ennakkosuosikkina pidetyn Erika Vikmanin kappaleellaan Looking Back.

– Voitto oli yllätys. En tiennyt oikein mitä tehdä, kun minut julistettiin UMK-voittajaksi. En osannut juuri muuta sanoa, kuin että ”kiitos, kiitos”, Kankaanranta naurahtaa.

Kankaanrannan lempeä olemus, upea ääni ja vähäeleinen esitys ovat keränneet suitsutusta. Sosiaalisessa mediassa 22-vuotiaan laulajan on kehuttu omaavan ”Suomen kauneimman äänen”.

Isolle osalle suomalaisista Kankaanranta on toistaiseksi melko tuntematon suuruus, vaikka miljoonat ovatkin kuulleet hänen lauluaan Pyhimyksen Jättiläinen-kappaleessa.

Aksel Kankaanranta sanoo, ettei hän lähde muuttamaan vähäeleistä esitystä euroviisulavoille.

Tie Suomen viisuedustajaksi ei ole ollut helppo. Kankaanranta on kertonut julkisuudessa joutuneensa koulukiusatuksi ja kärsineensä elämässään riittämättömyyden tunteesta. Musiikki auttoi häntä selviytymään vaikeista ajoista.

– Olin kahdeksannella luokalla musiikin tunnilla, kun minua pyydettiin laulamaan taustoja Zen Cafen Todella kaunis -kappaleeseen. Tajusin, että minähän osaan laulaa!

– Juoksin ääni käheänä kotiin ja rupesimme siskon kanssa soittamaan. Siitä se kaikki sitten lähti, Kankaanranta muistelee ensikosketustaan laulamiseen.

Hän on sanonut IS:lle käsitelleensä koulukiusaamisen ja jättäneensä sen taakseen.

– Ei siihen liittynyt väkivaltaa, mutta yleistä syrjintää ja nimittelyä. Vielä yläasteellakin syrjittiin. Kuuntelin kotona paljon musiikkia, varsinkin Coldplaytä ja Queeniä. Se auttoi menemään läpi kiusaamisen, Kankaanranta on kertonut Ilta-Sanomille.

Aksel Kankaanranta oli vasta 18-vuotias kilpaillessaan The Voice of Finlandissa. Hän tuli kisassa toiseksi. Voiton vei tuolloin Saija Saarnisto, joka on kuitenkin kadonnut julkisuudesta kokonaan.

Unelmissa laulajan ura

Laulaja kuvailee olevansa ujo ja introvertti, mutta se ei ole estänyt häntä nousemasta lavalle, vaikka hän on siellä alttiina arvostelulle. 2017 hän osallistui perheensä kannustuksesta The Voice of Finland -kisaan, jossa hän sijoittui lopulta toiseksi.

Suuren yleisön edessä esiintyminen sai Kankaanrannan entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että laulaminen on hänen juttunsa.

Kilpailu avasi myös ovia ja herätti rap-artisti Pyhimyksen, eli Mikko Kuoppalan mielenkiinnon. Pyhimys pyysi Kankaanrannan mukaan Jättiläinen-kappaleeseensa, josta tuli vuoden 2018 kuunnelluin kappale.

– Se räjähti aivan käsiin, Kankaanranta hymyilee.

Kankaanta sanoo Freddie Mercuryn olevan yksi hänen suurista esikuvistaan.

UMK ja euroviisut ovat jälleen yksi askel eteenpäin kohti unelmia. Hän opiskelee Turun ammatti-instituutissa mediaa ja kuvallista ilmaisua, mutta musiikki on se, jota Kankaanranta haluaa tehdä työkseen.

Kankaanranta unelmoi, että voi tulevaisuudessa keskittyä täysillä musiikkiin ja julkaista ensimmäisen levynsä. Oma ura on kuitenkin vasta niin alussa, ettei hän halua mennä asioiden edelle.

– Looking Back on ensimmäinen oma biisini, ja se on saanut hienon vastaanoton. Paljon on kyselty uusien kappaleiden ja esikoislevyn perään, mutta mennään nyt askel kerrallaan. Musiikin tekeminen täyspäiväisesti on se maali ja unelma, johon tähtään, hän sanoo.

UMK:n mukanaan tuoma näkyvyys on ollut oiva keino tuoda Kankaanrannan nimi tutuksi yleisölle. Laulaja toivoo UMK:n ja viisujen tuovan mukanaan uusia työtarjouksia.

– Odotan, että pääsen tapaamaan säveltäjiä ja kirjoittajia ja tarjoamaan omia tekstejäni heille.

Kankaanrannan elämässä musiikki on ollut läsnä jo pienestä pitäen. Hän aloitti viulunsoiton jo 6-vuotiaana, kunnes kyllästyi siihen teini-iässä. Sittemmin hän on soittanut muun muassa bassoa sekä kitaraa.

Rotterdamin lavalla laulaja haluaa kiinnittää yleisön huomion ääneensä, tulkintaansa ja kappaleen sanomaan. Osa viisufaneista on kritisoinut herkän balladin olevan tylsä, mutta Kankaanranta ei kritiikistä hätkähdä. Kaikkia ei voi miellyttää, eikä hän siihen pyrikään.

– Mielestäni esitystä ei tarvitse muuttaa. Se vain skaalataan isommalle lavalle. Habitus pysyy aikalailla samana, hän toteaa.

Viisuihin Kankaanranta ei aio valmistautua mitenkään erityisellä tavalla, vaan arki jatkuu nyt kuten ennenkin.

– En aio opetella mitään ylimääräisiä temppuja. Aion pelailla ja käydä koirapuistossa, Kankaanranta nauraa.