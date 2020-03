Ennakkosuosikki Erika Vikman jäi niukasti rannalle euroviisuista – kuittasi tappionsa salamyhkäisellä kuvalla, jonka riettaus sai fanit riehaantumaan

Erika Vikman vakuuttaa faneilleen Instagramissa, ettei Cicciolina ole katoamassa mihinkään UMK-tappiosta huolimatta.

Erika Vikmanin harteille oli laskettu ennakkosuosikin viitta jo hyvissä ajoin ennen lauantai-iltana Tampereella käytyä UMK-finaalia. Cicciolina-kappaleellaan soittolistat vallannutta Vikmania pidettiin monien toimesta jo varmana voittajana ja selvänä valintana Suomen seuraavaksi euroviisuedustajaksi.

Toisin kuitenkin kävi, kun jännittävän finaalin päätteeksi Suomen edustajaksi toukokuussa Rotterdamissa kilpailtaviin euroviisuihin valittiin Vikmanin sijaan Aksel Kankaanranta. Kankaanranta hurmasi sekä kansainvälisen raadin että television katsojat Looking Back -balladillaan ja vei lopulta voiton 13 pisteen erolla Vikmaniin.

Vikman ei kuitenkaan ole näyttänyt harmistuneen tappiostaan. Sunnuntaina entinen tangokuningatar julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa kameralle yläosattomissa.

– Cicciolina keeps on rocking, Vikman kirjoitti kuvatekstissään.

Laulajan julkaisema kuva on kerännyt runsaasti kehuja hänen faneiltaan, joita Vikmanille ehti UMK-matkan aikana tarttua matkaan runsain mitoin niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Kommenteissa ylistetään Vikmanin rohkeutta ja toivotaan, että entinen tangokuningatar jatkaisi valitsemallaan tiellä.

– Queen of Finland! Toivottavasti näemme sinut ensi vuonna. Cicciolina on mestariteos, eräs kommentoi.

– Kuningatar! Olet voittaja sydämissämme. Olit MAHTAVA, hehkutti toinen.

– Olen edelleen surullinen siitä, mitä eilen tapahtui, mutta toivottavasti näemme sinut UMK:ssa ensi vuonna. Ansaitset päästä euroviisuihin. Cicciolina forever, yhtyi kolmas.

Vikman esiintyi UMK-finaalissa tiukkaan lateksipukuun pukeutuneena.

Toistaiseksi Vikman ei ole kommentoinut UMK-tappiotaan muualla sosiaalisessa mediassa. Laulaja on kuitenkin jakanut Instagramin tarina-osiossaan runsaasti UMK-finaalista peräisin olevia videoita ja kuvia.

UMK-finaalin kirkkaimmaksi ennakkosuosikiksi noussut, entisenä tangokuningattarenakin tunnettu Vikman, 27, on kertonut Cicciolina-kappaleen julistavan naisten seksuaalisuuden ilosanomaa ja saaneensa inspiraationsa italialaisesta aikuisviihdetähdestä Ilona Stallerista, joka tunnetaan niin ikään nimellä Cicciolina.

Sama teema näkyi myös Vikmanin UMK-esityksessä. Esityksessään kirkkaan vaaleanpunaiseen vartalonmyötäiseen lateksipukuun ja näyttävään päähineeseen pukeutunut Vikman tanssahteli lavalla kahden karhuksi pukeutuneen tanssijansa kanssa. Lavaa koristivat myös vaaleanpunaiset kuusenmuotoiset lavasteet.

– Tässä on yhdistetty aikuisviihde ja kinkyily hempeämpään Cicciolinaan. Cicciolinallakin oli nalleja, mutta tässä vietiin se vähän seuraavalle tasolle, Vikman kommentoi omaa esitystään Ilta-Sanomille ennen UMK-finaalia.

Vikman halusi Cicciolina-kappaleellaan tuoda ilmi naisten seksuaalisuuden ilosanomaa.

Erika Vikman nousi koko kansan tietoisuuteen voitettuaan tangokuningattaren tittelin Seinäjoen Tangomarkkinoilla vuonna 2016. UMK-finaalissa lavalla nähdään kuitenkin naisen omien sanojen mukaan ”uusi Erika”.

Vikman on kertonut yllättyneensä Cicciolina-kappaleensa saamasta vastaanotosta. Kuukaudessa Cicciolinan musiikkivideo on kerännyt pelkästään YouTubessa yli miljoona katselukertaa, ja se on noussut monien viisufanien ylivoimaiseksi suosikiksi niin Suomessa kuin myös muualla maailmassa.