Aksel Kankaanrannan ääni on miljoonille tuttu, vaikka hänellä on vain yksi oma kappale – näin koulukiusatusta turkulaispojasta tuli Suomen euroviisuedustaja

Aksel Kankaanranta valittiin Suomen euroviisuedustajaksi lauantain UMK-finaalissa.

Suomen edustaja toukokuussa Hollannin Rotterdamissa käytäviin euroviisuihin valittiin lauantaina, kun UMK-finaali käytiin Tampereella. Suomen edustuspaikasta kilpailivat kuusi finalistia ja lopulta voiton vei Aksel Kankaanranta kappaleellaan Looking Back.

Ennakkosuosikin viittaa harteillaan piti koko UMK-kilpailun ajan tangokuningattarenakin tunnettu Erika Vikman, jonka Cicciolina-kappale nousi myös Suomen Spotify-listojen kärkeen. Kun voittajaksi lopulta julistettiin Vikmanin sijaan Kankaanranta, miettivät monet, kuka oikeastaan edes on Aksel Kankaanranta?

Turkulaistaustaisen Kankaanrannan elämässä musiikki on ollut läsnä jo pienestä pitäen. Hän aloitti viulunsoiton jo 6-vuotiaana, kunnes kyllästyi siihen teini-iässä. Sittemmin hän on soittanut muun muassa bassoa sekä kitaraa. Musiikki kulkee vahvasti Kankaanrannan perheessä ja viulunsoiton pariin häntä innosti aikanaan erityisesti isä Antti Kankaanranta. Laulamisen Kankaanranta aloitti yläasteikäisenä.

– Huomasin, että osaan laulaa. Siitä se lähti, sen jälkeen en ole suutani sulkenut, Kankaanranta totesi Ilta-Sanomille vuonna 2017.

Aksel Kankaanranta osallistui The Voice Of Finland -kilpailuun vuonna 2017 ollessaan vasta 18-vuotias.

Aksel Kankaanrannan valmentajana ohjelmassa nähtiin Anna Puu.

Kankaanranta nousi suomalaisten tietoisuuteen jo vuonna 2017, kun hän osallistui The Voice Of Finland -laulukilpailuun valmentajanaan Anna Puu. Kankaanranta pääsi kilpailussa aina finaaliin saakka ja sijoittui lopulta toiseksi. Voiton vei tuolloin Saija Saarnisto, joka kuitenkin katosi julkisuudesta sittemmin kokonaan.

Varsinaisen läpimurtonsa musiikkimaailmaan Kankaanranta teki vuonna 2018, kun hän lauloi kertosäkeen räpartisti Pyhimyksen supersuosioon nousseella Jättiläinen-kappaleella. Kankaanranta esitti kappaleen yhdessä Pyhimyksen eli Mikko Kuoppalan kanssa myös samaisen vuoden Emma-gaalassa, jossa Pyhimys pokkasi lukuisia palkintoja. Jättiläinen oli vuonna 2018 kuunnelluin kappale Suomessa.

Looking Back on Kankaanrannan ensimmäinen oma kappale.

Kappaleen menestyksestä ja Voice of Finlandista huolimatta Kankaanranta on viihtynyt pääosin poissa parrasvaloista. Euroviisukappale Looking Back on Kankaanrannan ensimmäinen oma kappale. Se kertoo Kankaanrannan mukaan maailmantuskasta. Kankaanranta kertoi IS:lle UMK-finalistien julkistustilaisuudessa, kuinka on elämässään kärsinyt paljon riittämättömyyden tunteesta. Lapsena häntä myös kiusattiin koulussa.

– Onhan tämä ollut tosi kuoppainen tie, Kankaanranta totesi tuolloin.

Kankaanranta puhui musiikista ja sen merkityksestä itselleen jo vuonna 2017 Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa. Tuolloin hän totesi musiikin antaneen hänelle voimaa erityisesti juuri silloin, kun häntä kiusattiin koulussa.

– Ei siihen liittynyt väkivaltaa, mutta yleistä syrjintää ja nimittelyä. Vielä yläasteellakin syrjittiin. Kuuntelin kotona paljon musiikkia, varsinkin Coldplaytä ja Queeniä. Se auttoi menemään läpi kiusaamisen, hän kertoi.

Kankaanranta voitti UMK-finaalin lauantaina ja lähtee näin ollen edustamaan Suomea euroviisuihin.

Nyt Kankaanrannan nimi on kaikkien huulilla. Hänet valittiin Suomen euroviisuedustajaksi varsinaisen jännitysnäytelmän päätteeksi. Hän päihitetti ennakkosuosikki Vikmanin vain 13 pisteen erolla. Myös Kankaanranta itse myönsi yllättyneensä voitostaan täysin.

– Olen tosi yllättynyt, että näin tapahtui. Toivon, että ääneni vetoaa ihmisiin ja herättää tunteita, hän totesi Ilta-Sanomille finaalin ratkettua.

– En silti halua tyrkyttää itseäni mihinkään.

Introverttina itseään pitävä Kankaanranta ei ole erottunut joukosta vaatimattomuudellaan tarkoituksella. Se saattoi kuitenkin olla yksi hänen voittoon siivittäneistä tekijöistä.

– En tiedä, voisiko sitä sanoa taktiikaksi, koska olen aina ollut tällainen. Mutta ehkä se vaatimattomuus jollain tavalla iskee, hän nauroi.