Tekikö kuvausryhmä ratkaisevan virheen kesken suoran UMK-lähetyksen? Katsojilta täystyrmäys: ”Tätä olisi pitänyt harjoitella enemmän”

Sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin vuolaasti, kun viimeisenä UMK-finaalissa esiintyneen Tikan pää hävisi yllättäen kuvaruudusta.

Suomen euroviisuedustaja valitaan tänään Tampereella, jossa järjestetään paluun tekevän UMK-kilpailun finaali. Suomen viisuedustajan paikasta kilpailee kaiken kaikkiaan kuusi artistia.

Viimeisenä finaalissa sai kunnian esiintyä muun muassa X Factor Suomesta tuttu Tika. Tika esitti UMK-finaalissa voimaballadin Let My Heart Break. Esitys sisälsi myös näyttävän lavakoreografian, jossa miespuolinen tanssija nosti laulajaa ja pyöritti tätä villisti.

Television katsojat huomasivat kuitenkin nopeasti, ettei esitys välittynyt kotikatsomoihin aivan sellaisena, kuin ehkä oli tarkoitettu. Kahteen otteeseen Tikan pää nimittäin hävisi tv-ruudusta kokonaan, ja kamera kuvasi vain tämän alavartaloa. Tämä tapahtui juuri siinä esityksen kohdassa, jossa tanssijan tehtävänä oli nostaa laulajaa.

Kuvausryhmän inhimillinen virhe huomattiin nopeasti kotikatsomoissa ja sosiaalisessa mediassa. Muun muassa viestipalvelu Twitterissä kummasteltiin sitä, miksi Tikan pää hävisi yllättäen kuvasta.

– Let My Heart Break kappale on hyvä, ääni ihan mahtava. Mut kävikö lavashow’ssa moka, kun Tikan pää hävisi pyörityksessä täysin? Eräs ihmetteli Twitterissä.

– Kisan kovin laulaja! Tika veti helvetin hienosti! Vielä kun kuvakulmat ja koreografia olisivat osuneet nappiin, niin tää ansaitsisi viisupaikan, komppasi toinen.

– Tikan esitys meni itseltä jotenkin ohi, koska kuvattiin hänen... jalkojaan? Tätä olisi pitänyt harjoitella enemmän, kolmas täräytti.

– Hieno kameratyötä. Onko Yle tehnyt yhtäkään umk-lähetystä ilman teknisiä ongelmia? kyseli yksi katsojista.

X Factor Suomi -kilpailun vuonna 2019 voittaneen Tikan esitys sai kuitenkin muuten vuolaasti kehuja. Sosiaalisessa mediassa kehuttiin erityisesti artistin ääntä ja sitä, kuinka hyvin tämä onnistui laulamaan suorassa lähetyksessä.

Tikan lisäksi Suomen viisuedustajan paikasta kilpailevat Catharina Zühlke, Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M sekä Sansa.