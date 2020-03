Tiukassa lateksipuvussa esiintynyt Erika Vikman sai viisufanit riehaantumaan somessa: ”Viisuihin ei tarvitse lähteä mielistelemään”

UMK:n ennakkosuosikki Erika Vikmanin esitys keräsi suitsutusta sosiaalisessa mediassa.

Tänään lauantaina selviää, kuka edustaa Suomea euroviisuissa Rotterdamissa toukokuussa 2020. Viisuedustaja valitaan kuuden finalistin joukosta järjestettävässä Uuden Musiikin Kilpailussa.

Yhdeksi UMK-finaalin kirkkaimmista ennakkosuosikeista on noussut entisenä tangokuningattarenakin tunnettu Erika Vikman, 27, kappaleellaan Cicciolina. Vikman on kertonut kappaleen julistavan naisten seksuaalisuuden ilosanomaa ja saaneensa inspiraationsa italialaisesta aikuisviihdetähdestä Ilona Stallerista, joka tunnetaan niin ikään nimellä Cicciolina.

–Tässä on yhdistetty aikuisviihde ja kinkyily hempeämpään Cicciolinaan, Vikman kertoi omasta esityksestään.

Esityksessään kirkkaan vaaleanpunaiseen vartalonmyötäiseen lateksipukuun ja näyttävään päähineeseen pukeutunut Vikman tanssahtelee lavalla kahden karhuksi pukeutuneen tanssijansa kanssa. Lavaa koristavat myös vaaleanpunaiset kuusenmuotoiset lavasteet.

Vikmanin villi esitys herätti sosiaalisessa mediassa monenlaisia reaktioita. Monet twiittaajat ylistivät menevää kappaletta UMK-finaalin voittokappaleeksi.

– Ihan sama saako #Cicciolina nolla pistettä vai montako Euroviisuissa: Se on ehdottomasti illan paras osallistuja Uuden Musiikin Kilpailuun. Viisuihin ei tarvitse lähteä mielistelemään, sinne saa lähteä myös sanoman kera! kommentoi eräs fani Twitterissä.

– Erika Vikmanin Cicciolinassa on niin monta kovaa lainia, että vaikea nostaa yhtä, mutta onhan tämä nyt hieno: ”Katseet ja kommentoijat kauhistelee: Ei noin / Miehenä olisin jo kadehdittu playboy.” Fanitan! twiittasi vasemmistoliiton poliittinen asiantuntija Minja Koskela.

– Eiköhän tää kilpailu ollu taputeltu jo heti tän sisääntulon aikana, twiittasi eräs fani.

Erika Vikman on UMK-kisan ennakkosuosikki.

Erityisesti lavalle nousseet kaksi karhua herättivät kehuja viisufaneissa. Vikman murjaisi esityksen jälkeen heiton, että hänen puolisonsa Danny olisi ollut toisen karhun sisällä.

– Ymmärtäkää, ihan päättömät elementit kuten karhut lavalla kun lauletaan jostain ihan muusta on se JUTTU. Ei euroviisuihin mennä millään oikeesti upeilla ja järkevillä esityksillä, eräs fani kommentoi Vikmanin lavashow’ta.

– Noniin, olihan Cicciolina alusta asti ennakkosuosikki, mutta nuo Karhut sinetöivät tämän. Tällä viisuihin!

Erika Vikman nousi koko kansan tietoisuuteen voitettuaan tangokuningattaren tittelin Seinäjoen Tangomarkkinoilla vuonna 2016. UMK-finaalissa lavalla nähdään kuitenkin naisen omien sanojen mukaan ”uusi Erika”.

Vikman on kertonut yllättyneensä Cicciolina-kappaleensa saamasta vastaanotosta. Kuukaudessa Cicciolinan musiikkivideo on kerännyt pelkästään YouTubessa yli miljoona katselukertaa, ja se on noussut monien viisufanien ylivoimaiseksi suosikiksi niin Suomessa kuin myös muualla maailmassa.