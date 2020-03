Onko tässä euroviisukarsintojen erikoisin esitys? Lateksipukuinen Erika Vikman kiehnää karhuasuisten tanssijoiden kanssa liekkimeressä

Erika Vikmanin UMK-esitys lienee yksi illalla käytävän finaalin erikoisimpia, sillä nainen nähdään lavalla karhuksi pukeutuneiden tanssijoiden kanssa.

Tänään lauantaina selviää, kuka edustaa Suomea euroviisuissa Rotterdamissa toukokuussa 2020. Viisuedustaja valitaan kuuden finalistin joukosta järjestettävässä Uuden Musiikin Kilpailussa. Finalistit ovat Tika, Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa ja Catharina Zühlke.

Finalistit esiintyivät Tampereen Mediapoliksessa medialle kenraaliharjoituksissa ennen varsinaista show’ta. Samalla paljastuivat heidän UMK-show’nsa. Kappaleen lisäksi show on tunnetusti merkittävä osa kilpailua ja tulevaa viisuesitystä, ja myös Suomen euroviisukarsinnoissa showelementtien merkitys on korostunut jatkuvasti vuosien varrella.

Yhdeksi UMK-finaalin kirkkaimmista ennakkosuosikeista on noussut entisenä tangokuningattarenakin tunnettu Erika Vikman, 27, kappaleellaan Cicciolina. Vikman on kertonut kappaleen julistavan naisten seksuaalisuuden ilosanomaa ja saaneensa inspiraationsa italialaisesta aikuisviihdetähdestä Ilona Stallerista, joka tunnetaan niin ikään nimellä Cicciolina.

Myös Vikman antoi maistiaisen illan finaaliesityksestään kenraaliharjoituksissa. Esityksessään kirkkaan vaaleanpunaiseen vartalonmyötäiseen lateksipukuun ja näyttävään päähineeseen pukeutunut Vikman tanssahtelee lavalla kahden karhuksi pukeutuneen tanssijansa kanssa. Lavaa koristavat myös vaaleanpunaiset kuusenmuotoiset lavasteet.

Samaan aikaan lavalla nähdään myös näyttävää pyrotekniikkaa ja toisinaan näyttääkin lähes siltä, kuin Vikman ja karhuasuiset tanssijat esiintyisivät suorastaan liekkimeren keskellä.

Erika Vikman nousi koko kansan tietoisuuteen voitettuaan tangokuningattaren tittelin Seinäjoen Tangomarkkinoilla vuonna 2016. UMK-finaalissa lavalla nähdään kuitenkin naisen omien sanojen mukaan ”uusi Erika”.

Vikman on kertonut yllättyneensä Cicciolina-kappaleensa saamasta vastaanotosta. Kuukaudessa Cicciolinan musiikkivideo on kerännyt pelkästään YouTubessa yli miljoona katselukertaa, ja se on noussut monien viisufanien ylivoimaiseksi suosikiksi niin Suomessa kuin myös muualla maailmassa.

Illan UMK-finaalissa Vikman esiintyy toisena. Finaalin aloittaa jo aiemminkin viisupaikasta kisannut Catharina Zühlke kappaleellaan Eternity.