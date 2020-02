Hampaani kiristyvät nykyisin aina, kun Suomessa haikaillaan Ruotsin Melodifestivalenin perään. ”Mello” on toki tasalaatuinen, mutta viisujen todelliset helmet tulevat näinä aikoina aivan muualta, kirjoittaa IS:n toimitussihteeri Tatu Onkalo.

Onhan se upeaa. Kuuden viikon kiertue ja valtava tv-show maan suurimmilla areenoilla. 28 timantiksi hiottua esitystä. Katsojaluvut lasketaan miljoonissa ja kilpailukappaleet tapetoivat suoratoistopalvelujen top-listat. Ja kaiken tuloksena menestys Eurovision laulukilpailussa, joka on vertaansa vailla ja takaa ennakkosuosikin paikan joka vuosi.

Ruotsin ja viisumaailman instituutio, kuningas, kuningatar ja keisari, joka asettaa riman kaikille muille.

Kaikkea tätä on Melodifestivalen, Ruotsin euroviisukarsinta. Valitettavasti se tarkoittaa nykyään myös tappavan tasalaatuista ja tylsää, yllätyksetöntä. Täydelliseksi kiillotettua tuotantoa, jossa kaikki kuulostaa samalta.

Katson itsekin edelleen Melodifestivalenia lähes uskonnollisesti joka vuosi, kuten monet muutkin suomalaiset. Tänä vuonna Yle on lähettänyt sen jopa suomenkielisellä selostuksella, kiitos siitä!

Viime vuosina mielenkiintoni on kuitenkin tämän tästä herpaantunut. Kappaleet tuntuvat toistavan itseään, enkä enää erota vuosia toisistaan. Suosikkeja on vaikea löytää.

Ehdokkaat ovat kyllä edelleen laadukkaita, ehkä liiankin. Ei rimanalituksia, mutta ei myöskään mitään uutta auringon alla. Muiden maiden viisukarsinnoissa saatan nähdä aivan hirveitä asioita, mutta myös kaikkea outoa ja kiinnostavaa, joka jää kutkuttamaan viisujen kyllästämiä aivojani.

Aivan kuin loputon viisumenestys olisi saanut ruotsalaiset pelkäämään jonkinlaista kasvojen menetystä. Mitään riskejä ei oteta.

Seula Melloon on tiukka, sillä mukaan pääsy takaa ykkösluokan paikan ruotsalaisen musiikin näyteikkunalla. Tuotannossa jokaiselle artistille tai yhtyeelle tuntuu olevan oma paikkansa, eikä poikkeavuuksille ole tilaa. Monet artistit kisaavat Melodifestivalenissa säännöllisesti parin vuoden välein.

Tästä voit itse katsella tämän vuoden Melodifestivalenin ehdokkaat.

Yksi paikka on aina varattu tanssilavojen dansbandille tai rockabillylle, yksi kohteliaisuutena rauhallisesti vielä viimeisen henkäyksensä laulavalle vanhalle miehelle. Lisäksi on tietenkin periruotsalaisia schlager-diivoja. Näiden esitysten tehtävä on pitää tyytyväisinä suuret ikäluokat ja vanhan liiton viisufanit. Finaalin koittaessa heidät on kuitenkin joko äänestetty pois kisasta, tai sitten viimeistään finaalin tuomaristot huolehtivat, ettei voitosta tarvitse haaveilla. Esiintyjille sillä ei taida nykyään olla niin väliä, he ovat jo saaneet uudet biisinsä kuuluviin omalle kohderyhmälleen.

Alla olevat esimerkit ovat tämän vuoden Melodifestivalenista.

Nuorisolle raavitaan jostakin tubettajia tai JVG-henkisiä hassuttelijoita, joilta ehkä voi vielä odottaa jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. He ovat suosittuja, mutta suuntaavat kuitenkin viestinsä kotimaiselle yleisölle, eikä muu Eurooppa saa näistä kappaleista välttämättä oikein kiinni. Siispä ei pisteitä kansainvälisiltä tuomareilta, jotka ovat finaalissa varmistamassa, ettei mitään liian omituista lipsahda Ruotsia edustamaan.

Pari esitystä tulee yleensä maahanmuuttajaperheissä kasvaneilta nuorilta artisteilta tuomaan mukavasti esiin maan moninaisuutta. Niissä saattaa jopa olla kiinnostavia vaikutteita vaikkapa lähi-idästä, mutta vain mausteena, eivätkä nämä kappaleet ole jostain syystä toistaiseksi myöskään Melodifestivalenia voittaneet. Tänä vuonna tämäkin tila on tosin annettu jostain naftaliinista kaivetulle lattariukkeli Mendezille.

Sitten on se suuri enemmistö, joka oikeasti taistelee kisan voitosta. Se tarkoittaa valtavirtapoppia, joka täyttää mukavasti radioaallot. Avicii-henkiset kevyet tanssibiisit suunnataan tanssilattioille ja muutama perinteinen balladi sellaisten ystäville. Alla yksi esimerkki.

Näihin kappaleisiin on vuosien saatossa kehittynyt se tyypillinen ruotsi-soundi, joka myös dominoi koko euroviisuja. Jos joskus Ruotsille naurettiin Abba-tyylistä, niin nykyään sen on ovat korvanneet joukko kappaleiden taustalla hääriviä ammattilaisia lauluntekijöitä, joista suuri osa osallistuu useamman kilpailuesityksen kirjoittamiseen. Bobby Ljunggren, Joy ja Linnea Deb, Jimmy Jansson… samat nimet toistuvat kerta toisensa jälkeen eri kokoonpanoissa, kun kappaleiden tekijät esitellään ennen esitystä. Ei kai siis ihme, että jokainen biisi alkaa kuulostaa vähän samalta.

Viisumaailman tunnetuimpia tekijöitä on nykyään Thomas G:son, jonka viimeistään Euphoria nosti jonkinlaisen kultasormen maineeseen. Vaikka tiedän hänen tuottavan viisuja kuin kana kultamunia, niin kyllä minullakin leuka loksahti, kun lähetyksessä ilmoitettiin hänen tehneen Melodifestivaleniin vuosien saatossa jo 60 laulua! Ja tämä siis vain Ruotsin viisukarsintoihin, sillä miehen kappaleitahan ujuttautuu viisuihin vielä muidenkin maiden karsinnoista.

Megatuotannon päätteeksi siis joku näistä melko samasta muotista tulevista lauluista ja esiintyjistä valikoituu voittajaksi. Viimeiset viisi vuotta tämä on tarkoittanut nuorehkoa komeaa miestä, mielenkiintoinen yksityiskohta sekin.

Kappale kiipii veikkauslistojen kärkeen ja viisudiskojen soittolistoille. Kriitikot antavat sille huomiota ja suitsutusta. Ja kyllä, minäkin olen monena vuonna antanut erinäisissä viisuraadeissa Ruotsille hyvät pisteet.

Viisufinaalin koittaessa huomaan katseeni olevan kuitenkin muualla. Ruotsin kappaleet ja esitykset ovat upeasti tehtyjä, mutta jotenkin tyhjiä.

Mielenkiintoisimmat esitykset ja uudet ilmiöt tulevat muista maista. Ruotsi voi olla vielä trendsetter lavatekniikassa ja koreografioissa, mutta itse musiikissa se on perässähiihtelijä, joka antaa muiden tehdä kokeilut ja ottaa riskit.

Kaikki tämä ei toki näy lopullisissa viisupisteissä, joissa Ruotsi pärjää edelleen hyvin. Menestys on kuitenkin tullut ankeimmalla mahdollisella tavalla, tuomaripisteiden turvin. Viime vuonna eri maiden ammattilaistuomarit olisivat antaneet euroviisuissa Ruotsille hopeasijan 241 pisteellä. Yleisö äänesti kuitenkin John Lundvikin vasta sijalle yhdeksän 93 pisteellä. Lopullinen sijoitus siis viides.

Edellisenä vuonna Benjamin Ingrosson kohtalo oli minusta suoranainen skandaali: Tuomaripisteitä 253 ja taas kakkossija, mutta yleisöltä jopa vähemmän kuin Suomelle(!), vain 21 ja neljänneksi viimeinen sija. Lopullinen sijoitus seitsemäs.

Sitä edellisenä vuonna Robin Bengtsson... no, arvaatte varmaan.

” On noloa saada ensin tuomareilta huippupisteet, vain romahtaakseen suuren yleisön kertoessa mielipiteensä.

Toki yleisön ja tuomareiden maku ei aina käy yhteen, mutta noin päin oleva valtava piste-ero on kiusallista. On noloa saada ensin tuomareilta huippupisteet, vain romahtaakseen suuren yleisön kertoessa mielipiteensä. Kappaleet ovat siis teknisesti laadukkaita, mutta varsinaiset kuuntelijat jäävät kylmäksi.

Ehkäpä pian myös Ruotsissa huomataan, että ihmiset kaipaavat kiiltävän pinnan ja huippulaadun lisäksi myös rosoa ja inhimillisyyttä. Jotakin, mitä emme ole ennen kuulleet ja josta keskustella. Musiikkia, joka saa meidät bailaamaan, nauramaan, itkemään tai ajattelemaan. Sellaisia viisuja, jotka ovat vieläkin parempia kuin ne kaikki Ruotsin kisaan lähettämät ikivihreät helmet.

Sitä en mene sanomaan, etteikö Ruotsi taas tänä vuonna voisi voittaa euroviisuja. Toukokuussa näemme, saavatko ihmiset taas kiillotetusta pinnasta kiinni. Tai onko heidän kappaleensa niin ylivoimainen tuomaristojen mielestä, että yleisön mielipide jyrätään.

Suomalaiset voisivat joka tapauksessa lopettaa ruotsalaisten sokean ihailun euroviisujen suhteen. Meidän viisutiemme ei välttämättä ole ollut kovin tasainen tai nousujohteinen, mutta ainakaan emme nukahda rattiin.

Melodifestivalen 2020: Andra Chansen näytettään suorana lauantaina klo 21.00 Yle Areenassa ja TV1:llä jälkilähetyksenä klo 23.20.