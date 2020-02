Euroviisut olisi tarkoitus järjestää Rotterdamissa Alankomaissa 12.–16. toukokuuta.

Euroopassa on viime päivien aikana tullut ilmi uusia koronavirustartuntoja kiihtyvään tahtiin. Mantereen pahin tartuntapesäke sijaitsee Italiassa, jossa tartunnansaajia oli keskiviikkoiltaan mennessä kerrottu olevan yli 450. Toistaiseksi Italiassa on kuollut koronavirukseen 12 ihmistä. Keskiviikkona myös ensimmäisen suomalaisen kerrottiin saaneen koronavirustartunnan. Tartunnan saanut on työikäinen nainen, joka oli lentänyt sunnuntaina Suomeen Italian Milanosta.

Koronavirusepidemian pahentuminen Euroopassa on näkynyt jo muun muassa siten, että useita urheilutapahtumia on peruttu etenkin Italiassa. Samanaikaisesti useat tavallisesti vilkkaat italialaiskaupungit ovat hiljentyneet ja väki kaduilta, ravintoloista ja kahviloista on kadonnut. Pelko mahdollisesta koronavirustartunnasta on saanut ihmiset pysymään neljän seinän sisällä.

Mikäli epidemiaa ei saada hallintaan, tulevat sen vaikutukset todennäköisesti lisääntymään nopeasti. Monet perinteiset kulttuuritapahtumat voivat olla uhattuina. Pari päivää sitten hollantilainen professori Ab Osterhaus kyseenalaisti Euroviisujen järjestämisen mielekkyyden Alankomaissa toimitettavassa Ad-lehdessä.

– On varauduttava siihen, että Euroviisujen kaltaista laulukilpailua ei voida järjestää, mutta asia riippuu siitä, kuinka koronavirusepidemia kehittyy lähiaikoina, Osterhaus sanoo Ad-lehdelle.

Osterhaus ei suhtaudu tilanteeseen erityisen toiveikkaasti ottaen huomion, kuinka nopeasti koronavirustartuntoja on alkanut ilmetä viime päivien aikana eri puolilla Eurooppaa.

Euroviisujen tiedottajan, Danny Vormerin, mukaan minkäänlaisia toimia Euroviisujen perumiseksi tai ajankohdan siirtämiseksi ei ole vielä käynnissä.

Euroviisut olisi tarkoitus järjestää Rotterdamissa 12.–16. toukokuuta. Se kuka edustaa kilpailussa Suomea, selviää ensi viikon lauantaina Uuden musiikin kilpailussa Tampereella.

