Erika Vikman hurahti pornotähti Cicciolinaan – ottaa kulttikaunottaren konstit käyttöönsä viisukarsinnoissa: Danny ”antoi täydet vapaudet”

Erika Vikman on yksi kuudesta Suomen euroviisuedustajan paikkaa tavoittelevista finalisteista. Hän kertoo Dannyn tukevan matkaa kisassa, johon artisti lähtee seksuaalisuudella ilottelevalla Cicciolina-kappaleella.

Kirkkaanpunaiseen paljettiasuun pukeutunut Erika Vikman saa valokuvaajien kamerat räiskymään parastaan. Kasvoja koristaa näyttävä meikki ja kädet on verhottu mustiin pitsihanskoihin. Jalassaan artistilla on niin korkeat korkokengät, että niitä pysähtyy tuijottamaan.

– Olen aina ihaillut strippareita, kun he pystyvät kävelemään tällaisilla. Päätin, että minäkin pystyn, Vikman naurahtaa.

Pian 28 vuotta täyttävä Vikman on yksi kuudesta Uuden Musiikin Kilpailun finalistista, jotka julkistettiin tiistaina Hotelli Kämpissä.

Vikmanin lisäksi finaaliin itsensä raivasivat yli 400 hakijan joukosta Tika, Aksel Kankaanranta, Sansa, Catharina Zühlke ja laulutrio F3M.

Ylen järjestämä kilpailu huipentuu finaaliin 7. maaliskuuta Tampereen Mediapoliksessa lähetettävässä suorassa lähetyksessä. Yleisön ja kansainvälisen raadin valitsema voittaja edustaa Suomea euroviisuissa Rotterdamissa toukokuussa.

– Aivan mahtava fiilis. Olen aina halunnut päästä osaksi tätä euroviisuhuumaa, Vikman huokaa.

Suomen viisuedustajan paikasta kisaa kuusi artistia.

Vikman ei aio jättää viisukansaa kylmäksi. UMK:n rohkeinta linjaa edustava Cicciolina on reipasta suomidiskoa, joka ei häpeile naisen seksuaalisuudella.

– Katsoin dokumentin Cicciolinasta ja inspiroiduin hänestä todella vahvasti, kuinka ristiriitainen ja vahva edelläkävijä hän oli sen ajan konservatiivisessa ja katolisessa Italiassa. Cicciolina on osoittanut äärimmäistä rohkeutta toimia jo silloin kuin itse haluaa, Vikman pohtii.

Cicciolina, oikealta nimeltään Ilona Staller muutti 19-vuotiaana Italiaan avioliiton myötä. Hän tuli tunnetuksi alun perin radiossa esitetystä seksineuvontaohjelmasta Voulez-vous coucher avec moi?, minkä jälkeen hän loi uran aikuisviihdetähtenä esiintyen niin alastonmallina kuin pornoelokuvissakin.

Cicciolina yhdisteli vapaasti eroottisuutta ja tyttömäistä viattomuutta: ohut harsohame, vaaleissa hiuksissa kannettu kukkaseppele, räikeänpunainen huulipuna, sylissä kannettu nallekarhu sekä rinnan vilautteleminen olivat hänen tavaramerkkejään.

Cicciolina vuonna 2006.

Aikuisviihteestä Cicciolina siirtyi politiikkaan. Rinnanvilautuksia sisältänyt vaalikampanja sai aikaan valtavan äänivyöryn. Hänet valittiin vuonna 1987 radikaalipuolueen listoilta edustajainhuoneeseen, jossa hän istui yhden kauden. Ciccioliinan poliittiset aloitteet jäivät kuitenkin vaisuiksi.

– Hänen ajamansa aatteet ovat edelleen ajankohtaisia. Edelleen kinastellaan, että kuka saa näyttää tissiä ja missä, Vikman jatkaa.

Vikman oli pukenut UMK:n tiedotustilaisuuteen jalkaan häkellyttävän korkeat, läpinäkyvät kengät.

Keskustelemme vasenta rintaansa esitelleestä Cicciolinasta jopa hieman ironisesti Kämpin peilisalissa, missä Linnan juhlien virallisilla jatkoilla feministiaktivisti paljasti vasemman rintansa Ylen suorassa tv-lähetyksessä.

– En ota siihen kantaa, millaisiin tilanteisiin itsensä esitteleminen sopii. Cicciolina esitteli itseään aika eroottiseen sävyyn, mutta hän teki sen vapautuneesti ja nautinnon kautta. On mielestäni todella voimauttavaa ja inspiroivaa, että joku pystyy olemaan niin luonnollisesti nainen, Vikman tuumaa.

– Hän on esitellyt itseään aina hyvin kauniisti. On erilaisia tyylejä tehdä aikuisviihdettä ja mielestäni Cicciolinan tyyli on todella ihana.

”Kaunista on olla vapaa sekä rietas, liian moni tääl on itselleenkin vieras”, kuuluu yksi Vikmanin UMK-kappaleen säkeistä. Artisti kertoo kappaleen syvin tarkoitus on juuri siinä, pystyykö olemaan oma itsensä ilman, että pelkää yhteiskunnan paineita ja ihmisten mielipiteitä.

– Pystyn samaistumaan hyvin vahvasti Cicciolinan edustamaan feminiinisyyteen, eroottiseen maailmaan ja rohkeuteen. Olen itsekin todella feminiininen nainen, enkä halua peitellä sitä. Päin vastoin, haluan tuoda sen esille ja nauttia siitä. Samaan aikaan kuitenkin haluan olla miehille lämminhenkinen. En koe heitä millään tavalla uhkana.

– Cicciolinakin edustaa naista, joka rakastaa naisia, mutta myös miehiä.

Erika Vikman on erittäin innoissaan UMK:sta.

Vikman painottaa, ettei omia tekemisiään tulisi ajatella muiden mielipiteiden mukaan.

– Se on oikea suomalaisten perisynti. Siksi tarvitsemme värikkäitä ihmisiä näyttämään, ettei tarvitse pelätä.

Aikanaan Tangokuningattarena julkisuuteen tullut Vikman on lipunut tyylissään varsin kauas iskelmästä. UMK:ssa hän silti aikoo laulaa suomen kielellä.

– Luulen, että omalla kielellä laulaminen on nousemassa jälleen trendiksi. Ja onhan kaikilla tekstitykset, joten miksi kielten rikkautta pitäisi runnoa alas?

Vikmanin miesystävä Ilkka ”Danny” Lipsanen, 77, on ollut viisukarsinnoissa mukana 1960–1970-luvuilla peräti kuusi kertaa, muttei koskaan voittanut paikkaa euroviisuihin. Musiikkineuvos luottaakin rakkaansa näkemykseen täysin.

– Hän on antanut minulle aivan täydet vapaudet. Meillä on jo niin erilaiset tyylit, että elän omassa biisintekotiimissäni ja hän joutuu seurata vierestä, Vikman naurahtaa ja jatkaa.

– Mutta hän kannustaa ja tukee kaikkea mitä teen. Eikä varsinkaan yritä koskaan pienentää tai liikaa ohjailla minua. Hän tietää, että osaan hoitaa omat asiani.

Vikman on valmistautunut UMK:hon maltillisesti, mutta viisupaikan lunastaminen olisi unelmien täyttymys. Hän kertoo myös kutsuvansa kappaleen muusan Rotterdamiin juomaan samppanjaa, mikäli viisuedustajan paikka napsahtaisi.

– Kappaleella on sanoma, jota haluan jakaa koko Euroopalle. Että terveisiä vaan paaveille Italiaan!

UMK-finaali Yle TV1:llä ja Yle Areenassa 7.3.2020 klo 21 alkaen.