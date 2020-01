Yksi UMK:n kisakappaleista putkahti kuunneltavaksi jo tiistaina, vaikka niin ei pitänyt käydä.

Suomen euroviisuedustajan paikasta kisaavat UMK-artistit julkistettiin tiistaina Helsingissä, hotelli Kämpissä. Tilaisuudessa paljastettiin, että avoin UMK-kisa palaa tänä vuonna parin vuoden tauon jälkeen, kun paikasta kevään euroviisuissa kilpailee kuusi suomalaisartistia.

UMK-finaali nähdään tv:ssä 7. maaliskuuta. Lähetyksessä kuultavat artistien kisakappaleet oli määrä julkaista ensi perjantaista alkaen, mutta pian UMK:n tiedotustilaisuuden jälkeen kävi ilmi, että yksi kappaleista putkahtikin koko kansan kuunneltavaksi jo tiistaina.

UMK:ssa kilpailevan F3M-yhtyeen Bananas-kappale ilmestyi Spotifyhin ja Youtubeen yli viikon etuajassa. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Ylen edustaja, YleX-kanavan musiikkipäällikkö Tapio Hakanen kertoo, että kyseessä on ikävä virhe, jonka tarkempaa syytä selvitellään parhaillaan.

– Kyseessä on inhimillinen tai tekninen virhe. Tämä kappale on virheellisesti päätynyt kuunneltavaksi jo tänään. Tämä ei ollut UMK:n tarkoitus eikä artistin tai levy-yhtiön tarkoitus, Hakonen sanoo.

F3M toivoo olevansa 2020-luvun Spice Girls.

Hakosen mukaan Yle on nyt lähettänyt kappaleen poistopyynnön kaikkiin palveluihin, joissa se on virheellisesti julkaistu.

– Joissakin on näissä on jopa vuorokauden viive, mutta se poistuu kyllä kaikkialta, Hakonen sanoo.

Kömmähdys ei musiikkipäällikön mukaan vaikuta UMK-kappaleiden alkuperäiseen julkaisusuunnitelmaan tai itse kilpailuun millään tavalla.

– Kappaleet julkaistaan alkuperäisen aikataulun mukaan, mukaan lukien tämä Bananas-kappale, hän vakuuttaa.

F3M-yhtye koostuu kolmesta nuoresta laulajasta, joiden tähtäimenä on olla 2020-luvun Spice Girls. Heidän kappaleensa oli tarkoitus ilmestyä keskiviikkona 29. tammikuuta.

Hakosen mukaan yhtye kuuli heidän biisinsä kanssa sattuneesta mokasta tiistaina ja oli tilanteesta hyvin yllättynyt.

– He olivat aivan yhtä yllättyneitä kuin me kaikki muutkin. Ei ole kyse siitä, että he tai levy-yhtiö olisivat mitenkään tarkoituksella tätä tehneet.

F3Min muodostavat Viv, Baby O ja MIARA, jotka kuvailevat Ylen tiedotteessa olevansa käveleviä jukeboxeja.

– Me lähdettiin mukaan UMK:hon näyttämään kaikille, mihin yhdessä pystymme. Toki tää on myös just sitä mitä haluamme tehdä, eli laulaa ja esiintyä. Emme malta odottaa, että pääsemme osoittamaan kykymme Euroviisuissa, yhtye sanoo tiedotteessa.