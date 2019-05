Euroviisut

IS Viisuraati mykistyi toisen semifinaalin kovan tason edessä: ”Ärsyttää, että Ruotsi on taas näin hyvä”

1. Ruotsi / John Lundvik: Too Late For Love —52 pistettä

2. Sveitsi / Luca Hänni: She Got Me — 48 pistettä

3. Venäjä / Sergei Lazarev: Scream — 31 pistettä

4. Alankomaat / Duncan Laurence: Arcade — 26 pistettä

5. Kroatia / Roko: The Dream — 24 pistettä

6. Albania / Jonida Maliqi: Ktheju tokës — 24 pistettä

7. Norja / KEiiNO: Spirit in the Sky — 22 pistettä

8. Malta / Michela: Chameleon — 20 pistettä

9. Armenia / Srbuk: Walking Out — 16 pistettä

10. Azerbaidžan / Chingiz: Truth — 13 pistettä

Romania / Ester Peony: On a Sunday — 9 pistettä

Itävalta / PÆNDA: Limits — 7 pistettä

Tanska / Leonora: Love Is Forever — 2 pistettä

Irlanti / Sarah McTernan: 22

Moldova / Anna Odobescu: Stay

Latvia / Carousel: That Night

Liettua / Jurij Veklenko: Run With The Lions

Pohjois-Makedonia / Tamara Todevska: Proud