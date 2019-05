Islannin BDSM-henkinen esitys löi viisufanit ällikällä – kiemurtelivat lavalla nahkaan ja remmeihin verhoutuneina

Euroviisut

Islannin BDSM-henkinen esitys löi viisufanit ällikällä – kiemurtelivat lavalla nahkaan ja remmeihin verhoutune













Euroviisujen ehdottomasti yksi odotetuimmista ja kohutuimmista esityksistä nähtiin tänään tiistaina ensimmäisessä semifinaalissa. Islantia edustava Hatari pelmahti viisulavalle BDSM-henkisiin asusteisiin pukeutuneena ja tarjoili viisuyleisölle ikimuistoisen esityksen.Liekehtivän lavashow’n kruunasivat puolialastomana lavalla kiemurrelleet tanssijat. Yleisöltä esitys sai hieman hämmentyneet aplodit. Osa viisufaneista pomppasi Tel Avivin areenalla pystyyn kannustaen ryhmää, osa sulatteli vielä näkemäänsä.Hatarin Hatrið mun sigra -kappale aiheutti kohun heti kun se valittiin edustamaan Islantia viisuissa. Raju ja kantaaottava kappale on täysin erilainen kuin mikään viisulavalla aikaisemmin nähty esitys.Yhtye on kuvaillut olevansa kapitalismia vastustava BDSM-teknoyhtye. Hatarin jäsenet ovat herättäneet huomiota Israelissa muutoinkin kuin musiikillaan, sillä he ovat kritisoineet äänekkäästi Israelin ja Palestiinan konfliktia.Islannista on yllättäen tullut yksi kisan ennakkosuosikeista ja sosiaalisessa mediassa fanit ovat sanoneet olevansa täysin varmoja siitä, että Hatari selvittää tiensä lauantaina pidettävään viisufinaaliin.