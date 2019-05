Euroviisut

Tee euroviisujen kovin tietovisa – 15 kysymystä

On jälleen euroviisujen aika! Testaa 15 kysymyksellä, mitä on jäänyt mieleen menneistä viisuvuosista.

Tiistai-iltana

<section><h2><p>Testaa, oletko todellinen euroviisutietäjä!</p></h2><p><p>Vastaa 15 kysymykseen.</p></p></section><section><h2><p>Missä pidettiin vuoden 2018 euroviisut?</p></h2></section><section><h3><p>Kuka oli Suomen euroviisuedustaja vuonna 2017?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä maata Helsingin euroviisuissa edusti Vjerka Serdjutška?</p></h3></section><section><h3><p>Millä klassikkokappalella Sonja Lumme kilpaili Göteborgin euroviisuissa 1985?</p></h3></section><section><h3><p>Montako pistettä Lordi sai Ateenan euroviisuissa?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä oli Marika Krookin Edea-yhtyeen edustuskappale vuoden 1998 viisuissa Birminghamissa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka lauloi La Doce Vitasta Lausannessa 1989?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka voitti euroviisut vuonna 2015?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä maata viisuvoittaja Dana International edusti?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka edusti Suomea Helsingin euroviisuissa?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä oli vuoden 1975 viisujen voittokappale?</p></h3></section><section><h3><p>Millä kappaleella Laila Kinnunen kilpaili euroviisuissa 1961?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä oli Teräsbetonin viisukappale?</p></h3></section><section><h3><p>Missä saksalaiskaupungissa pidettiin euroviisut vuonna 2011?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on Suomea tänä vuonna viisuissa edustavan Daruden oikea nimi?</p></h3></section><section><h2><p>Täydellisen upea ja mahtava esitys!</p></h2></section><section><h3><p>Ihana esitys, mikä hehkuva tunnelma!</p></h3></section><section><h3><p>Unohtumaton ja fantastinen esitys! Tätä rakastetaan ympäri Eurooppaa!</p></h3></section><section><h3><p>Aivan mieletön esitys, voitto oli niin lähellä!</p></h3></section><section><h3><p>Miksi tänäkin vuonna kävi näin? Kaikki näytti niin hyvältä!</p></h3></section>