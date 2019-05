IS Viisuraati latoi ensimmäisen semifinaalin esitykset järjestykseen: ”Tuo mieleen kauhuelokuvat” – katso täältä etukäteen kaikki illan biisit!

Euroviisut

IS Viisuraati latoi ensimmäisen semifinaalin esitykset järjestykseen: ”Tuo mieleen kauhuelokuvat” – katso tääl

1. Islanti / Hatari: Hatrið mun sigra — 47 pistettä

2. Suomi / Darude feat. Sebastian Rejman: Look Away — 40 pistettä

3. Kypros / Tamta: Replay — 31 pistettä

4. Kreikka / Katerine Duska: Better Love — 26 pistettä

5. Belgia / Eliot: Wake Up — 24 pistettä

6. Viro / Victor Crone: Storm — 23 pistettä

7. Puola / Tulia: Fire of Love (Pali się) — 20 pistettä

8. Valko-Venäjä / ZENA: Like It — 18 pistettä

9. Australia / Kate Miller-Heidke: Zero Gravity — 16 pistettä

10. San Marino / Serhat: Say Na Na Na — 10 pistettä

11. Slovenia / Zala Kralj & Gašper Šantl: Sebi — 9 pistettä

12. Portugali / Conan Osiris: Telemóveis — 8 pistettä

13. Montenegro / D mol: Heaven — 7 pistettä

14. Serbia / Nevena Božović: Kruna — 4 pistettä

15. Unkari / Joci Pápai: Az én apám — 3 pistettä

16. (jaettu) Tsekki / Lake Malawi: Friend of a Friend — 2 pistettä

16. (jaettu) Georgia / Oto Nemsadze: Keep on Going — 2 pistettä