Euroviisut

Darude asteli Euroviisujen avajaisiin: ”Ei jännitä, enemmän haluaisin jo päästä tekemään”









Kaikkien maiden euroviisuedustajat kävelivät avajaisjuhlaan pitkin oranssia mattoa, ja Suomen edustajat astelivat matolle kolmantena.Virtanen ja Rejman olivat erittäin hyväntuulisia ja useiden eri maiden mediat halusivat jututtaa miehiä.– Tosi hyvä fiilis, tämän takia olemme harjoitelleet täällä viikon, ja kohta alkavat tositoimet. Nyt tajuaa, missä mittakaavassa tämä on, Rejman kertoi oranssilla matolla Suomen medialle.Virtanen huomautti, että heidän matkansa on todellisuudessa alkanut jo aiemmin.– Hommat täällä alkoivat viikko sitten, kun hyppäsimme koneeseen Helsingissä. Kaikki UMK:sta lähtien on vienyt tähän hetkeen. Ei jännitä, enemmän haluaisin jo päästä tekemään – ja maanantaina päästään, Virtanen puolestaan sanoi.Tuomaristo antaa ensimmäisen semifinaalin esityksille pisteet maanantai-illan kenraaliharjoituksen perusteella, mutta pisteet julkistetaan vasta semifinaalin suoran lähetyksen päätteeksi yhdessä maiden antamien pisteiden kanssa.Darude ja Rejman nousevat viisulavalle esittämään Look Away -kappaleen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina.