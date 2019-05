Euroviisut

Etkö tiedä huomenna alkavista euroviisuista vielä mitään? Aloita vaikka näistä tärpeistä

Eurovision laulukilpailut käydään Israelin Tel Avivissa 14.-18.5.

Tiistaina 14.5. ja torstaina 16.5. käytävistä semifinaaleista pääsee kummastakin läpi kymmenen maata lauantain 18.5. finaaliin. Suomea edustava Darude esiintyy tiistaina.

Viisi isoa rahoittajamaata ja isäntämaa Israel esiintyvät vain finaalissa.

Voittaja valitaan puoliksi yleisön ja puoliksi kunkin maan tuomaristojen äänin. Suomalaiset voivat äänestää tiistain semifinaalissa ja lauantain finaalissa riippumatta siitä, pääseekö Darude finaaliin.

Semifinaali 1, tiistai: Daruden koitos, kumia & nahkaa

Suomi:

Islanti:

Kypros:

Unkari:

Australia:

Portugali:

Puola:

Semifinaali 2, torstai: Suuret suosikit astuvat esiin

Alankomaat:

Venäjä:

Sveitsi:

Norja:

Ruotsi:

Suoraan finaalissa lauantaina

Italia:

Espanja:

Kaksi on joukosta pois

Ukraina:

Bulgaria: