Huhut kiihtyvät: Suomen euroviisuedustaja paljastetaan pitkän salailun jälkeen – Yle varjeli nimeä viime hetkeen asti

Euroviisut

Huhut kiihtyvät: Suomen euroviisuedustaja paljastetaan pitkän salailun jälkeen – Yle varjeli nimeä viime hetke









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/musiikki/art-2000005896926.html

Robin, Antti Tuisku... Vai joku ihan muu?