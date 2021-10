PSG:n tähtihyökkääjän vaimolta raju avautuminen: ”Taas yksi perhe, jonka pilasit” – kohuparin taustalla kolmiodraama

Wanda Nara on lopettanut miehensä seuraamisen Instagramissa.

PSG:n hyökkääjä Mauro Icardi on jälleen suhdekohun pyörteissä. Argentiinalaistähden vaimo Wanda Nara on tehnyt Instagramissa selväksi, että kohuparin suhde on rakoilemassa.

Asiasta uutisoi muun muassa Marca.

Nara ei enää seuraa miestään Instagramissa ja on poistanut kaikki parin yhteiskuvat profiilistaan.

Lisäksi Nara päivitti Instagram-tarinan, jonka kohteesta ei liene epäselvyyttä.

Päivitys kuului vapaasti suomennettuna näin:

– Taas yksi perhe, jonka pilasit nartun takia.

Päivityksen on spekuloitu viittaavan tähtihyökkääjän uskottomuuteen.

Naralla ja Icardilla on kaksi yhteistä lasta.

Wanda Nara, 34, on mediapersoona ja miehensä pelaaja-agentti. Heillä on kaksi yhteistä lasta.

Pari tutustui toisiinsa vuonna 2013 Icardin pelatessa Interissä. Nara oli tuolloin yhdessä Icardin maanmiehen, joukkuekaverin ja parhaan ystävän Maxi Lopezin kanssa. Lopezilla ja Naralla on kolme yhteistä lasta.

Nara rakastui seitsemän vuotta nuorempaan Icardiin ja jätti Lopezin. Pelaajien välit tulehtuivat ja kolmiodraama viilensi välit myös maajoukkueeseen. Icardia ei valittu Argentiinan vuoden 2018 MM-joukkueeseen ja syynä pidetään kohusuhdetta Naraan.

Tällä kaudella Icardi, 28, on pelannut PSG:ssä yhdeksässä ottelussa ja iskenyt kolme maalia.