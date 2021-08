PSG:n tähtipelaaja latasi erikoisen kommentin Cristiano Ronaldosta – kertoi myös Lionel Messin kohusiirron nurjasta puolesta

Angel Di Maria kertoo Sergio Agueron olevan apea Messin lähdettyä Barcelonasta. Di Maria väittää Cristiano Ronaldon haluavan liittyä PSG:hen.

PSG:N ARGENTIINALAISTÄHTI Angel Di Maria on avautunut Marca-lehdelle maanmiehensä ja uuden seuratoverinsa Lionel Messin siirron vaikutuksista.

Di Marian mukaan kolmas argentiinalainen Sergio Aguero on allapäin Messin lähdettyä Espanjasta. ”Kirppu” oli suuri syy sille, että Aguero siirtyi FC Barcelonaan, kun sopimus Manchester Cityn kanssa umpeutui.

Aguero, lempinimeltään ”Kun”, jää Barcelonaan ilman läheistä ystäväänsä.

– Kun haluaa tappaa itsensä, mitä voit (tilanteelle) tehdä? Di Maria naureskeli TyC Sportsin haastattelussa.

Angel Di Maria (edessä) naureskeli Lionel Messin (keskellä) kanssa PSG:n harjoittelukeskuksessa perjantaina.

Pariisilaisseuraa vuodesta 2015 edustanut Di Maria kuvaa samoin sanoin erään toisen maailmantähden reaktiota.

Juventuksen Cristiano Ronaldon on väitetty siirtyvän PSG:n riveihin vapaana pelaajana kesällä 2022.

– Cristiano haluaa tappaa itsensä, koska ei ole täällä (PSG:ssä), Di Maria lataa Marcalle ja jatkaa:

– PSG:n pelaajien laatu ja määrä on jotain ainutlaatuista. Cristiano haluaa varmasti olla täällä, mutta he hankkivat Messin ja onneksi hän on paljon parempi.

33-vuotias Di Maria ylistää hyvää ystäväänsä Messiä.

– Olen pelannut Cristianon, Neymarin, (Kylian) Mbappen, (Wayne) Rooneyn, (Robin) Van Persien, (Zlatan) Ibrahimovicin, (Karim) Benzeman ja (Gareth) Balen kanssa, enkä rehellisesti ole koskaan nähnyt mitään hänen kaltaistaan. Leo on ainutlaatuinen.