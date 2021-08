Kylian Mbappen siirrosta on riittänyt spekulaatioita pitkin kesää, eikä Messin saapuminen Pariisiin ole hiljentänyt niitä.

Lionel Messin kohusiirron jälkeen pariisilaisella PSG:llä on kasassa yksi kaikkien aikojen hyökkäyskolmikoista: Messi, Neymar ja Kylian Mbappe.

Monet ovat verranneet tätä vuosiin 2014–2017 FC Barcelonassa, kun hyökkäystä tähdittivät Messi, Neymar ja uruguaylainen Luis Suarez. Tuosta kolmikosta kukaan ei pelaa enää Barcassa.

L’Equipen toimittaja Thibaud Vezirian heitti kylmää vettä niskaan niille, jotka haluavat nauttia edellä mainitun kolmikon yhteispelistä PSG:ssä. Hänen mukaansa 22-vuotias Mbappe ei ole tyytyväinen Messin saapumiseen.

– Kylian Mbappe haluaa lähteä. Hän on pyytänyt siirtoa, eikä aio jatkaa sopimustaan PSG:n kansssa. Joko se on Real Madrid vielä tänä kesänä, tai hän voi lähteä ilmaiseksi vuoden päästä. Hän oli jo useita viikkoja sitten sanonut, ettei halua pelata Messin kanssa, Vezirian väitti.

Mbappe on pitkin kesää yhdistetty etenkin Espanjan suurseuraan Real Madridiin. Muun muassa Madridin keskikenttätähti, saksalainen Toni Kroos kommentoi aiemmin, että ”hän ei olisi yllättynyt”, jos Mbappe saapuisi joukkueeseen.

PSG:lle Mbappen päästäminen muualle antaisi happea taloudellisesti. Messi on joukkueen uusi palkkakuningas 35–40 miljoonan euron nettotuloillaan. Edellinen ykkösnimi, Neymar, tienaa kaudessa 30 miljoonaa ja Mbappe 20 miljoonaa.

PSG:n puheenjohtaja qatarilainen Nasser Al-Khelaifi otti kantaa Mbappe-huhuihin keskiviikkona lehdistötilaisuudessa, jossa Messi esiteltiin virallisesti PSG:n pelaajana. Al-Khelaifi väitti, että Mbappe haluaa pysyä Pariisissa.

– Hän sanoi haluavansa kilpailukykyisen joukkueen, eikä voi olla kilpailukykyisempää joukkuetta kuin mitä meillä on. Hänellä ei ole mitään syytä lähteä. Hän on pariisilainen ja hänellä on voittajan mentaliteetti. Hän on yksi pelaajistamme, Al-Khelaifi sanoi tilaisuudessa Marcan mukaan.

Lionel Messi (vas.) ja PSG:n puheenjohtaja Nasser Al-Khelaifi keskiviikkona lehdistötilaisuuden jälkeen.

Messi puolestaan kehaisi, että on ”hullua” päästä pelaamaan Mbappen ja Neymarin rinnalla, ja että hän odottaa sitä innolla.

Espanjalaisen AS-lehden mukaan Mbappe todella suuntaa Real Madridiin, mutta vasta vuoden päästä, kun hänen sopimuksensa päättyy PSG:n kanssa. Se tarkoittaisi, että hän pääsee siirtymään ilmaiseksi.

Lehden arvio Mbappen korvaajasta on huima. AS väittää, että PSG aikoo houkutella vuoden päästä riveihinsä Cristiano Ronaldon, joka voisi niin ikään vaihtaa osoitetta ilmaiseksi, koska portugalilaisen sopimus Juventuksen kanssa päättyy.

– Al-Khelaifin intohimona on aina ollut tuoda nämä kolme pelaajaa Pariisiin, ja nyt kun Messin sopimus on valmis, hän on lähempänä ja lähempänä unelmaansa, AS kirjoittaa.

Vuonna 2015 Fifan maailman parhaan pelaajan äänestyksessä voiton vei Messi, Ronado oli toinen ja Neymar kolmas.

– Ronaldo saapuisi Pariisiin 37-vuotiaana, tekisi kahden vuoden sopimuksen, ja 39-vuotiaana hän voisi lopettaa uransa tai siirtyä hieman pienempien haasteiden pariin, kuten USA:han tai Qatariin, AS-lehti suunnittelee.