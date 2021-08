Italian EM-kapteeni Giorgio Chiellini jatkaa uraansa

Luottotoppari jatkaa Juventuksen takalinjoilla.

Giorgio Chiellini pääsi juhlimaan Italian kapteenina Euroopan mestaruutta heinäkuussa. Juventuksessa toppari on voittanut yhdeksän Italian mestaruutta.

Rooma

Italian miesten jalkapallomaajoukkuetta tämän kesän EM-kisoissa kipparoinut Giorgio Chiellini, 36, jatkaa pelaajauraansa. Chiellini solmi kesään 2023 asti ulottuvan jatkosopimuksen Italian Serie A:ssa pelaavan Juventuksen kanssa. Italialaisseura vahvisti asian Twitter-tilillään.

– Giorgio Chiellini ilmentää kaikkea sitä, mitä Juventus edustaa. Hän on iso osa Juventuksen historiaa, mutta myös nykyisyyttä ja tulevaisuutta, Juventuksen tiedotteessa todettiin.

Ensi kerran vuonna 2004 Juventuksen organisaatioon siirtynyt Chiellini on voittanut seuran riveissä yhdeksän kertaa Serie A:n mestaruuden, sekä viidesti Italian Cupin. Kolmesti Serie A:n vuoden pelaajaksi valittu Chiellini johdatti kesällä Italian maajoukkueen jalkapallon miesten EM-turnauksen mestariksi.