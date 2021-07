Supertähdet tienaavat huimia summia Instagramissa – Cristiano Ronaldo kuittaa yhdestä julkaisusta 1 350 000 euroa

Jalkapallotähti Cristiano Ronaldo on sponsoreiden suursuosikki.

Juventuksen ja Portugalin maajoukkueen maalitykki Cristiano Ronaldo on myös sosiaalisen median supertähti.

Markkinointiyritys Hopper HQ on julkaissut vuosittaisen Instagram-raharikkaiden listansa, jonka kärjessä Ronaldo, 36, komeilee BBC:n mukaan.

Ensi kertaa listakärkeen nousseen Ronaldon arvioidaan voivan veloittaa sponsoreiltaan peräti 1,6 miljoonaa dollaria (1,35 miljoonaa euroa) per Instagram-julkaisu. Seuraajia hänellä on huimat 308 miljoonaa.

Viime vuoden listaykkönen oli amerikkalainen showpainija ja näyttelijä Dwayne ”The Rock” Johnson. Nyt hän jäi toiseksi Ronaldolle, mutta on silti äärimmäisen suosittu. Johnsonilla on 250 miljoonaa seuraajaa ja hänen arvioidaan ansaitsevan 1,28 miljoonaa euroa jokaisesta sponsoroidusta julkaisustaan.

Hopper HQ:n listan kymmenen kärjessä on yksi toinenkin urheilija, Ronaldon kanssa vuosikaudet maailman parhaan pelaajan tittelistä taistellut Lionel Messi.

Argentiinalaisella Messillä on yksi maailman parhaan pelaajan palkinto Kultainen pallo enemmän kuin Ronaldolla (6–5), mutta sosiaalisessa mediassa Ronaldo on edellä.

Messi, 34, on listan sijalla seitsemän. Hänellä on 224 miljoonaa Instagram-seuraajaa ja hänen arvioidaan ansaitsevan 930 000 euroa per julkaisu.

Hopper HQ on julkaissut Instagram-raharikkaiden listaansa vuodesta 2017 lähtien.