Erling Braut Haaland loksautti leuat mykistävällä suorituksellaan – Norjan supertähti kiitteli kasvaneita hauiksiaan

Erling Haalandin upeaa maalia hehkutetaan. Norjalainen oli Saksan cupin finaalin voimahahmo.

Borussia Dortmund marssi torstaina Saksan cupin eli DFB Pokalin voittoon, kun RB Leipzig kaatui 4–1.

Dortmundin voiton arkkitehtejä olivat sen nuoret supertähdet, siirtohuhuissa ja -otsikoissa jatkuvasti pyörivät Erling Braut Haaland ja Jadon Sancho. He tekivät kaksi maalia mieheen.

Loukkaantumisen jäljiltä kentälle palanneella Haalandilla meni reilut 27 minuuttia ennen kuin hän oli taas maalinteossa. Toisen osumansa hän teki 87. minuutilla viimeistellen loppulukemat.

Etenkin norjalaisen ensimmäistä maalia on hehkutettu ympäri jalkapalloilevan maailman, saihan 20-vuotias hyökkääjä Dayot Upamecanon, 22, rinnallaan näyttämään kuin juniorilta.

– Tuon pitäisi olla laitonta, äimisteltiin esimerkiksi Sportbible-julkaisun Twitter-tilillä.

Huipputoppari Upamecano, joka hänkin on jo vuosia ollut maailman futisjättien kiikarissa, oli täysin voimaton, kun Haaland rynnisti maalintekoon.

– Olen viime aikoina ollut salilla enemmän kuin normaalisti. Tunsin sen ja pienen buustin hauiksissani tänään, Haaland ilmoitti DFB Pokalin tv-haastattelussa.

Ottelua hän analysoi itselleen tyypilliseen tapaan ytimekkäästi:

– Ensimmäinen jakso oli hyvä mutta toinen paska. Olimme vähän onnekkaita, mutta tuntuu hyvältä voittaa.

Borussia Dortmund voitti DFB Pokalin. Viimeksi seura juhli cupin voittoa 2017.­

Pokaali on Haalandin ammattilaisuran ensimmäinen.

Koronapandemian aiheuttamat tyhjät katsomot ovat jo viime vuodesta olleet arkipäivää huippu-urheilussa. Se tuo ikävän sivumaun voittoihin.

– Tämä on paskaa ilman kannattajia. Haluaisin juhlia kannattajiemme kanssa, mutta sellaista se nyt on. Juhlimme myöhemmin, se on varmaa.

Haaland on tällä kaudella pelannut Dortmundissa 39 ottelua ja tehnyt niissä yhtä monta maalia. Bundesliigassa hän on tehnyt 26 ottelussa 25 osumaa, Mestarien liigassa syntyi peräti kymmenen maalia kahdeksaan otteluun.