Atletico Madrid jatkaa Espanjan liigan kärjessä – piti Barcelonan nollilla

Atletico Madrid ja Barcelona tasasivat pisteet lauantaina.

Espanjan jalkapallomestaruutta seitsemän vuoden tauon jälkeen hamuava Atletico Madrid pysyi johtopaikalla lauantain kärkipelin jälkeenkin. Atletico venyi 0–0-tasapeliin jättiseura Barcelonan vieraana.

Atleticon ja toisena olevan Barcelonan ero on näin ollen edelleen kaksi pistettä. Joukkueilla on jäljellä vielä kolme ottelua.

Mestaruustaistossa sanansa on sanottavana yhä myös Real Madridilla, joka isännöi sunnuntaina Sevillaa. Real nousisi voitollaan kärkeen tasapisteisiin Atleticon kanssa. Myös Sevilla on pelannut kelpo kauden, sillä se on sarjassa neljäntenä vain seitsemän pistettä Atleticoa perässä.

Vuoden 2014 ja Atleticon mestaruuskevään jälkeen Espanjassa mestaruutta ovat juhlineet vain mahtikaksikko Barcelona ja Real.