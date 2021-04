Niccolo, 17, saa karmeita uhkauksia kuuluisan isänsä työn takia – ”Viestejä, joissa toivotaan kuolemaani”

Englantilainen jalkapallo puolestaan liittoutui ainutlaatuiseen someboikottiin nettikiusaamista vastaan.

Niccolo Pirlo, 17, saa tappouhkauksia isänsä työn takia.

Niccolon isä on italialainen jalkapallolegenda Andrea Pirlo, joka toimii nykyisin torinolaisen Juventuksen päävalmentajana. Peliurallaan Andrea Pirlo, nyt 41, voitti muun muassa Italian paidassa MM-kultaa 2006 sekä kaksi Mestarien liigan pokaalia AC Milanin paidassa.

Juventus on hallinnut Italian liigaa jo vuosikymmenen. Se on voittanut yhdeksän edellistä mestaruutta. Tällä kaudella Juventus on pelannut Pirlo valmennuksessa heikommin, ja joukkue löytyy sarjataulukosta vasta sijalta neljä. Mestaruus on auttamatta karannut, kun Serie A:ta on pelaamatta viisi ottelua.

Se on saanut Juventuksen fanit raivoihinsa, minkä on saanut kokea tilanteeseen täysin syytön Niccolo.

Muun muassa brittilehti The Sun kirjoittaa, että Niccolo Pirlo on saanut sosiaalisessa mediassa tappouhkauksia.

Maanantaina Niccolo julkaisi Instagramissa kannanoton uhkauksiin.

– Kaikilla on oikeus sanoa, mitä haluaa, enkä ikinä halua viedä keneltäkään sananvapautta. Vanhempani opettivat minut ilmaisemaan mielipiteitäni ja ennen kaikkea kuuntelemaan muita. Mutta uskon, että on olemassa jokin raja, ja se raja on ylitetty jo jonkin aikaa sitten, Niccolo aloitti.

– Olen 17-vuotias ja saan joka päivä tällaisia viestejä (näytän teille viimeisimmän).

Niccolon julkaisemassa toisessa kuvassa näkyy hänen saamansa viesti: ”Sinun pitäisi kuolla isäsi kanssa”.

Niccolon Instagram-julkaisu alla. Pääset siihen myös tästä linkistä.

Niccolo ihmettelee, että saa viestejä, vaikkei ole tehnyt itse mitään, vaan ainoastaan sattuu olemaan valmentajan poika.

– Tämä on näköjään ”minun syytäni” ja siksi saan joka päivä viestejä, joissa toivotaan kuolemaani tai muita loukkauksia.

– Pyydän sinua asettumaan hetkeksi kenkiini ja kysymään, miltä tämä sinusta tuntuisi.

Niccolo pelaa jalkapalloa itsekin. Hän on kuulunut Juventuksen junioriakatemiaan.

Niccolo on saanut tappouhkauksia, koska hänen Andrea-isänsä (kuvassa) valmentamalla Juventuksella menee heikosti.­

Kiusaaminen sekä rasismi ovat olleet viime aikoina pinnalla etenkin englantilaisessa jalkapallossa. Useat Valioliigan tähdet, kuten Manchester Unitedin Marcus Rashford, Liverpoolin Trent Alexander-Arnold ja Manchester Cityn Raheem Sterling ovat raportoineet saamistaan rasistisista viesteistä.

Suomen maajoukkuepelaaja Glen Kamara joutui maaliskuussa rasistisen solvauksen kohteeksi pelikentällä Rangersin ja Slavia Prahan välisessä Euroopan liigan ottelussa. Ottelun jälkeen Kamara ja hänen joukkuekaverinsa Kemar Roofe joutuivat somessa rasistisen viestitulvan kohteeksi.

Entinen Arsenalin ja Ranskan maajoukkueen supertähti Thierry Henry poisti maaliskuussa kaikki sosiaalisen median tilinsä saatuaan tarpeekseen ”jatkuvasta rasismista ja kiusaamisesta”.

Englannin jalkapallon eri tahot ovatkin nyt liittoutuneet harvinaisella tavalla somessa tapahtuvaa kiusaamista vastaan. Seurat, maan jalkapalloliitto, pelaajayhdistys, erotuomareiden yhdistys ja monet muut järjestöt ovat kertoneet sulkevansa kaikki sosiaalisen median tilinsä perjantaista maanantaihin.

Sky Sportsin mukaan somelakko on ”vastaus jatkuvaan syrjintään ja kiusaamiseen verkossa”.

– Boikotilla englantilainen jalkapallo haluaa yhteistuumin korostaa, että sosiaalisen median yhtiöiden täytyy tehdä enemmän kitkeäkseen verkossa tapahtuvaa vihaa ja kiusaamista, järjestöjen yhteisessä tiedotteessa luki.

Kick it out -ohjelma tavoittelee syrjinnän kitkemistä jalkapallosta. Järjestön puheenjohtaja Sanjay Bhandari allekirjoittaa someboikotin.

– Tämä boikotti alleviivaa kollektiivista kiukkuamme. Tällä hetkellä sosiaalinen media on alusta myrkylliselle käytökselle, Bhandari sanoi BBC:n mukaan.

Sosiaalisen median boikotti on harvinaislaatuinen tempaus. Valioliigassa pelataan vappuviikonloppuna täysi kierros, joten joukkueet aikovat olla peleistään hiljaa somekanavilla.