Lehti: Zlatan Ibrahimovicin suunnitelma kaatui – seura ei päästänyt pois Italiasta koronarokotteen perään

Serbialaismedian mukaan Zlatan Ibrahimovic oli jo sopinut hakevansa koronarokotteen Serbiasta

Jalkapallon supertähti Zlatan Ibrahimovic, 39, olisi halunnut käydä ottamassa koronarokotuksen Serbiassa.

Serbialaisen Telegraf-lehden mukaan ruotsalaistähden seura AC Milan kuitenkin torppasi viime hetkellä Ibrahimovicin suunnitelman.

Lehden mukaan Zlatan oli järjestellyt rokotusreissuaan Belgradin Punaisen tähden valmentajana toimivan Dejan Stankovicin kanssa. Stankovic pelasi Zlatanin kanssa Interissä usean vuoden ajan.

AC Milanin johtoportaassa idea ei kuitenkaan mennyt läpi. Tiukat koronarajoitukset asettanut seura ei päästä pelaajiaan poistumaan Italian maaperältä, ei edes rokotuksen hankkiakseen.

Serbian rokotusohjelma on ollut yksi Euroopan tehokkaimmista. Our World in Data -sivuston mukaan Serbia on rokottanut jo lähes 29 prosenttia koko väestöstään. Maa on myös järjestänyt naapurivaltioidensa asukkaille mahdollisuuksia tulla Serbiaan rokotettavaksi.

Italiassa väestöstä on rokotettu uusimman tiedon mukaan noin 21 prosenttia.

Ibrahimovic on pelannut AC Milanissa uudemmalla visiitillään vuodesta 2020 lähtien. Hyökkääjäkonkari on paukuttanut tällä kaudella Serie A:ssa 17 ottelussa 15 maalia. Ruotsalainen jatkaa AC Milanin riveissä myös ensi kaudella.