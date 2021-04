Bayern München julkisti uuden valmentajansa – suurseura teki 25 miljoonan euron kaappauksen

Julian Nagelsmann siirtyy Bayerniin kilpailevasta seurasta RB Leipzigista.

Bayern München julkisti tulevan valmentajansa verkkosivuillaan. Julian Nagelsmann, 33, siirtyy Bayerniin RB Leipzigin peräsimestä heinäkuun ensimmäisenä päivänä.

Nagelsmann on tehnyt Bayernin kanssa viisivuotisen sopimuksen.

Bildin mukaan Bayern voi maksaa Nagelsmannista Leipzigille jopa 25 miljoonaa euroa.

Bayernia valmentaa tällä hetkellä Hans-Dieter ”Hansi” Flick, joka halusi päättää sopimuksensa suurseuran kanssa tähän kauteen. Flick, 56, johdatti Bayernin viime kaudella triplamestaruuteen: baijerilaiset veivät Bundesliigan, Mestarien liigan ja Saksan cupin.

Flickin uskotaan seuraavan Joachim Löwiä Saksan maajoukkueen valmentajana. Löw jättää Die Mannschaftin kesän EM-kisojen jälkeen.

Nagelsmann on valmentanut Leipzigia vuodesta 2019. Debyyttikaudellaan hän johti joukkueen Bundesliigan kolmanneksi ja Mestarien liigaan.

München on hyvin lähellä yhdeksättä peräkkäistä mestaruuttaan Saksan Bundesliigassa. RB Leipzig on toisena seitsemän pisteen päässä Bayernista, kun kierroksia on jäljellä enää kolme.