Joel Pohjanpalo tykitti hattutempun runsaassa vartissa – sai nyt komean kunnianosoituksen Saksassa

Arvostettu jalkapallolehti Kicker valitsi Joel Pohjanpalon Bundesliigan kierroksen pelaajaksi.

Suomen jalkapallomaajoukkue sai hyökkääjärintamalla iloisia uutisia viikonloppuna. Joel Pohjanpalo ampui kolme maalia 17 minuutin aikana Union Berlinille ja varmisti seuralle tärkeän 3–1-voiton Niklas Moisanderin Werder Bremenistä.

Pohjanpalon upea ottelu ei jäänyt huomaamatta Saksassa. Arvostettu jalkapallolehti Kicker valitsi hyökkääjän sekä viikon joukkueeseensa että valitsi myös kierroksen parhaaksi pelaajaksi.

– Ansaittu valita, kiitteli Pohjanpalon seura Twitterissä.

Pääkaupungissa on odotettu hyvä tovi suomalaisen maalivireen löytymistä, sillä vuodenvaihteessa kärsityn jalkavamman jälkeen hän ei ollut osunut Unionille kertaakaan. Kaikkiaan suomalainen on tehnyt nyt Bundesliigassa viisi maalia 17 ottelussa. Peliminuutteja usein vaihdosta kentälle tuleva hyökkääjä on kerännyt 726.

Pohjanpalon edellinen bundesliigaosuma syntyi viime marraskuussa. Vammasta toipumisensa jälkeen Pohjanpalo teki Huuhkajille kaksi maalia harjoitusottelussa Sveitsiä vastaan maaliskuussa.