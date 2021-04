Watford varmisti nousunsa Valioliigaan – Teemu Pukki jäi ilman maalia, kun Norwich vankisti asemiaan sarjakärjessä

Viime kaudella Valioliigasta tippuneet Norwich ja Watford ovat nyt varmistaneet nousunsa takaisin pääsarjaan.

Watford voitti jalkapallon Englannin Championshipissä Millwallin 1–0, mikä varmisti seuran suoran nousun ensi kaudeksi Valioliigaan. Teemu Pukin edustama Norwich on varmistanut nousunsa jo aiemmin.

Sekä Norwich että Watford palaavat pääsarjaan vain yhden kauden poissaolon jälkeen. Watfordin maalin teki lauantaina avauspuoliajalla rangaistuspotkusta Ismaila Sarr.

Norwich johtaa Championshipiä viiden pisteen erolla Watfordiin, kun molemmilla on jäljellä kaksi ottelua. Kolmantena oleva Brentford on pelannut ottelun vähemmän, mutta sen ero Watfordiin on jo kymmenen pistettä.

Brentford voitti lauantaina vieraissa Bournemouthin 1–0.

Ilman maalia jäänyt Brentfordin suomalaishyökkääjä Marcus Forss tuli vaihtoon 75. minuutilla. Brentfordin voittomaalin 77. minuutilla iski Forssin tilalle kentälle vaihdettu ranskalaishyökkääjä Bryan Mbeumo.

Myös Norwich nappasi voiton, kun se kukisti vieraissa QPR:n 3–1.

Ottelun lopussa vaihtoon otettu Pukki jäi ilman maalia. Norwichin maaleista vastasivat puolustajat Xavier Quintilla ja Max Aarons sekä Pukin tehoparina tällä kaudella hyökkäyksessä loistanut argentiinalainen Emiliano Buendia.

Niin ikään noususta Valioliigaan vielä taisteleva Barnsley voitti kotonaan Rotherhamin 1–0. Aapo Halme pelasi täydet minuutit Barnsleyn keskikentällä ja sai tilastoihinsa keltaisen kortin.