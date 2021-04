Cristiano Ronaldo joutui taas naurunalaiseksi – video näyttää portugalilaistähden kiusallisen tempun

Cristiano Ronaldon uhrautumattomuus nousi otsikoihin, kun Juventus voitti keskiviikkona Parman 3–1.

Juventuksen Cristiano Ronaldo pelasi koko ottelun, kun torinolaiset raapivat keskiviikkona makoisan 3–1-voiton Parmasta. Kärkijoukkue Internazionale on jo karannut, mutta Juventus nousi voitollaan vain pisteen päähän toisena majailevasta AC Milanista.

Ottelun jälkeen huomio keskittyi tuttuun tapaan Ronaldoon ja tämän laimeaan puolustusintoonsa.

Maaleitta ottelussa jäänyt lusitaani oli muurissa, kun vierasjoukkueen Gaston Brugman pommitti vapaapotkun verkkoon ensimmäisellä puoliajalla. Ronaldo ei tehnyt elettäkään kurottaakseen palloon, vaan väisti sitä peittäen samalla visusti kasvonsa.

Voit katsoa videon Parman 1-0–maalista alla olevasta Twitter-upotuksesta.

Ronaldon toimia kuvailtiin pelkurimaisiksi ESPN:n jakaman videon kommenttikentässä.

– Olen tosissani, pelkääkö tämä mies todella palloa? eräs kommentoija kysyi.

– Hän pelkää nättien kasvojensa puolesta, toinen epäili.

Gaston Brugman teki keskiviikkona kauden ensimmäisen maalinsa. Siitä on myös kiittäminen muurissa teutaroinutta Ronaldoa.­

Juventuksen valmentaja Andrea Pirlo suhtautui ykköstähtensä eleeseen tyynemmin.

– Tällaisia juttuja tapahtuu, valitettavasti. Käsittelemme tilanteen tulevina päivinä, italialaisluotsi muotoili Talksportin mukaan.

Ronaldo joutui samankaltaisen kritiikin kohteeksi maaliskuussa, kun Juventus taipui Mestarien liigassa Portolle.

Tuolloin hän hyppäsi ilmaan ja käänsi selkänsä Sergio Oliveiran vapaapotkulle. Laukaus upposi verkkoon, ja Juventus tippui turnauksen puolivälieristä.

Ronaldo on Serie A:n maalipörssin toisena 21 osumallaan. Hänen on epäilty jättävän torinolaisseuran kuluvan kauden jälkeen.