Prinssi William otti voimakkaasti kantaa koko Britanniaa kuohuttaneeseen asiaan – ”Olen iloinen, että fanien ääni on kuultu”

Prinssi William iloitsi englantilaisseurojen tiistaisesta päätöksestä.

Prinssi William on futiksen ystävä.­

Melko harvakseltaan julkisia kannanottoja esittävä prinssi William on ottanut kantaa urheilumaailmaa viime päivät puhuttaneeseen aiheeseen.

Williamin eli Cambridgen herttuan ulostulot eivät sinänsä ole yllättäviä, että jalkapallo on tunnetusti lähellä prinssin sydäntä. Kruununperillinen on toiminut Englannin jalkapalloliiton presidenttinä vuodesta 2006. Hän on Aston Villan kannattaja.

Kun 12 eurooppalaista jalkapallon suurseuraa sunnuntaina ilmoittivat kohutun Euroopan Superliigan perustamisesta, ilmaisi William syvän huolensa Twitterissä.

– Nyt, enemmän kuin koskaan, meidän on suojeltava koko jalkapalloyhteisöä – ylimmältä tasolta ruohonjuuritasolle – sekä kilpailun ja oikeudenmukaisuuden arvoja sen ytimessä. Jaan fanien huolen Superliigasta ja vahingoista, joita se voi aiheuttaa rakastamallemme pelille, William kirjoitti maanantaina.

Jalkapallon Superliiga olisi koostunut 20 joukkueesta, joista 15 olisi kuulunut siihen vakituisesti. 12 perustajajäsentä eivät olisi voineet tippua liigasta, mitä pidettiin kilpailua vääristävänä. Samalla Superliiga olisi tuhonnut Euroopan nykyisen ykköskilpailun eli Mestarien liigan.

Englannissa uuden liigan tyrmäsivät niin fanit, jalkapalloliitto kuin maan hallituskin pääministeri Boris Johnsonin johdolla.

Tiistai-iltana kuusi Superliigaa kyhäämässä ollutta seuraa ilmoittivat vetäytyvänsä hankkeesta. Seurat olivat Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea ja Tottenham.

Prinssi William riemuitsi keskiviikkoiltana sosiaalisessa mediassa brittiseurojen päätöksestä.

– Olen iloinen, että jalkapallofanien yhtenäinen ääni on kuultu. Nyt on todella tärkeää, että käytämme tätä hetkeä lajin terveyden turvaamiseen kaikilla tasoilla. Englannin liiton presidenttinä olen sitoutunut tekemään osani tässä työssä.