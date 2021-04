Asiantuntija ällistyi lukiessaan kohutusta superliigasta – tyrmää mullistavat suunnitelmat: ”Nyt ollaan vaarallisilla vesillä”

Marko Rajamäki ei usko jättiseurojen superliigan toteutuvan ainakaan nyt ehdotetussa muodossaan.

Eurooppalaisen jalkapallon kentälle pudotettiin sunnuntai-iltana melkoinen pommi, kun 12 mantereen suurjoukkuetta ilmoittivat perustavansa oman superliigansa. Käytännössä Euroopan Superliiga syrjäyttäisi seurajoukkuejalkapallon nykyisen ykköskilpailun Mestarien liigan.

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki otti uutisen vastaan monen muun tavoin äimistyneenä.

– Kun uutinen tuli, ensimmäisenä reaktiona mieleen lävähti sata kysymystä. Tämä tuli niin isona yllätyksenä, ja on valtava muutos kaikkeen, Rajamäki toteaa.

– Tässä ei mennyt nyt mikään putkeen. Se, onko itse asia ollenkaan oikea, miten se tiedotettiin ja kenen kanssa siitä oli juteltu. Nythän kaikki suuttuivat.

Suurseurojen ylhäisessä yksinäisyydessään sopima mullistava uudistus sai nopeasti harvinaisen yksimielisen tyrmäyksen kansainvälisen jalkapallon suurilta toimijoilta Uefalta ja Fifalta, muilta eurooppalaisilta seuroilta sekä jalkapallon kannattajilta.

– En näe tässä onnistumisen mahdollisuutta, enkä mitään järkiperäistä syytä tälle. Perusajatus on, että jalkapalloa pelataan kannattajille, ja he ovat täysin ideaa vastaan, joten nyt pitäisi edetä uusilla ehdotuksilla. Nyt ollaan vaarallisilla vesillä: vastaanotto on ollut niin negatiivinen, että vaikea tätä on kääntää voitoksi.

– Reaktiot ovat olleet valtavia. Ei tuollainen ole normaalia. Tämä kaikki perustuu toki vain ensivaikutelmaan. Reaktio tuli siitä, että tämä tuotiin todella huonolla tavalla esiin ja tämä tuli kaikille yllätyksenä. Sen takia tämä lähti todella negatiivisella kierteellä liikkeelle.

Kannattajien ja pelaajien äänekkäiden protestointien lisäksi Uefa ja Fifa laittoivat ”kapinallisille” nopeasti kovan kovaa vastaan. Kattojärjestöt ilmoittivat, että superliigaan lähtevien seurojen pelaajilla ei olisi asiaa maaotteluihin eikä EM- tai MM-kisoihin.

Englannin, Italian ja Espanjan jalkapalloliitot ovat ilmoittaneet, että superliigan seurat potkittaisiin ulos myös kotimaidensa liigoista.

Rajamäkeä pelkkä ajatuskin huippupelaajien katoamisesta arvokisa-areenoilta hirvittää.

– Hurjilla panoksilla tässä pelataan. Se on ihan täysin mahdotonta, että jalkapallon arvokisoja pelattaisiin ilman maailman parhaita pelaajia. Jos siihen mentäisiin, menettäisimme niin paljon katsojia ja kannattajia, että se olisi lopun alkua. Nyt pitäisi saada äkkiä jäitä hattuun näihin päätöksiin.

– En näe, että tämä päätös voisi mennä läpi. Kovalta kuulostavat nämä faktat, joita tällä hetkellä pyöritellään.

Esimerkiksi Manchester Cityn maineikas päävalmentaja Pep Guardiola tuomitsi superliigan tylysti, vaikka City kuuluukin sen perustajajäseniin.­

Toisaalta Rajamäki muistuttaa myös, että lähtökohtaisesti uudet ideat ovat aina hyvästä. Esimerkkiä aluksi vastustusta herättäneestä mutta myöhemmin ylistetystä uudistuksesta ei tarvitse kansainvälisessä jalkapallossa etsiä kaukaa.

– Kansojen liiga oli aluksi kaikille vähän kysymysmerkki, mutta Suomen osalta se on ollut todella hieno juttu. Se on auttanut meitä kehittämään meidän toimintaamme.

Hyvänä uudistuksena Rajamäki mainitsee myös Uefan konferenssiliigan, joka pelataan ensimmäistä kertaa ensi kaudella. Mestarien liigan ja Euroopan liigan jatkoksi luotu sarja tarjoaa suomalaisille seurajoukkueille uuden mahdollisuuden pelata kilpailullisia kansainvälisiä pelejä.

– Ainahan asioita pitää kehittää ja tuoda uusia ideoita, jos homma ei pelitä kunnolla. Niistä asioista pitäisi kuitenkin keskustella laajemmin, eikä miettiä pienessä piirissä ja sitten ilmoitusluontoisesti kertoa, mitä tapahtuu, Rajamäki linjaa.

– Kun tämmöisiä tyhmiä ideoita heitellään, se saattaa syödä jopa kannattajien intoa mennä paikan päälle.

Myös Leedsin pelaajat ottivat paidoillaan kantaa jalkapallomullistukseen.­

Yksi superliigan suunnitelmissa jalkapalloväkeä kaivertanut seikka on ajatus siitä, että 20 joukkueen liigassa 15 jättiseuralla olisi vakipaikat. Rajamäellä on selkeä näkemys suojatuista paikoista.

– Kyllä kilpaurheilun avainasia on, että urheilullisesti sarjaan noustaan ja sarjasta pudotaan. Se on eurooppalaisen jalkapallon ydin ja kilpaurheilun suola. Sen muuttaminen olisi aika iso päätös.

On superliigasta sitten mitä mieltä tahansa, on selvää, että tähän hetkeen johtanut kehityskulku on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. Rajamäki toivookin, että kriisin seurauksena kansainvälinen jalkapallo nytkähtäisi inhimillisempään suuntaan.

– Tästä voisi löytää sen positiivisen seurauksen, että nämä isot tahot alkaisivat kuunnella enemmän myös kannattajien mielipiteitä. Kannattajat ja pelaajat eivät tietenkään voi tehdä tällaisia päätöksiä, mutta päivänselvää on, että heitäkin pitää kuunnella. Nyt ei kuunneltu ketään.