El Clasicon loppuhetkillä hurjaa draamaa – Real Madrid nousi sarjajohtoon jännitysnäytelmän päätteeksi

La Ligan kärkikolmikko on sarjataulukossa pisteen sisällä.

Real Madrid voitti ikiaikaisen kilpakumppaninsa Barcelonan kauden toisessa El Clasicossa Madridissa lukemin 2–1.

Maalinteko alkoi ottelun 13. minuutilla, kun Federico Valverde murtautui läpi Barcelonan keskikentän ja jakoi pallon laidalle Lucas Vázquez. Tämän keskitys löysi maalin edestä Benzeman, joka jatkoi upeasti pallon omien jalkojensa välistä maaliin.

Valkopaitojen johto tuplaantui vajaan puolen tunnin kohdalla melko onnekkaasti, kun Toni Kroosin vapaapotku otti matkalla kimmokkeen Barcelonan pelaajasta, eikä Jordi Alba onnistunut torjumaan päällään palloa maaliviivalta.

Barcelonan 21-vuotias puolustaja Oscar Mingueza kavensi lukemia tunnin pelin jälkeen, mutta tasoihin Barcelona ei kaatosateessa pelatun toisen puoliajan aikana päässyt.

La Blaugrana sai jossiteltavaa 84. minuutilla, kun Ferland Mendy kaatoi rangaistusalueella päätyrajan lähellä Alban. Barcelonan pelaajat vaativat kiihkeästi rangaistuspotkua, mutta ottelun tuomari Jesús Gil Manzano ei hätkähtänyt.

Lisää draamaa nähtiin hetkeä myöhemmin, kun Real Madridin Casemiro otti minuutin sisään kaksi keltaista korttia ja ajettiin ulos. Maalivahti Thibaut Courtois torjui kuitenkin helposti Lionel Messin vapaapotkun.

Barcelona sai vielä yhden unelmapaikan tasoittaa aivan ottelun viimeisillä sekunneilla, mutta 18-vuotiaan Ilaix Moriban jämerä laukaus osui Real Madridin maalin ylärimaan.

Real Madrid nousi voittonsa myötä La Ligan kärkipaikalle. Atletico Madrid on paikallisvastustajansa kanssa tasapisteissä, ja Barcelona on yhden pisteen perässä. Atletico on pelannut yhden ottelun muita kahta vähemmän.

Real Madrid voitti kauden molemmat El Clasicot.