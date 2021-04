Suomessa pelannut maalivahti sai nyt potkut Bundesliigan perinneseurasta – jakeli kyseenalaisia kommentteja

Zsolt Petry sai potkut maalivahtivalmentajan pestistään Berliinissä.

Saksan Bundesliigassa pelaava Hertha Berlin antoi alkuviikosta potkut maalivahtivalmentajalleen, unkarilaiselle Zsolt Petrylle.

Seura tiedotti, että syynä ovat 54-vuotiaan Petryn unkarilaiselle Magyar Nemzet -sanomalehdelle jakamat kommentit. Kommentit rikkoivat Herthan arvoja, joihin kuuluvat muun muassa suvaitsevaisuus ja monimuotoisuus.

Petry ehti toimia valmentajana perinteikkäässä, 1892 perustetussa, berliiniläisseurassa vuodesta 2015 lähtien.

Petry oli Magyar Nemzetin haastattelussa kritisoinut RB Leipzigiä edustavaa unkarilaista maalivahtia Peter Gulacsia.

Muun muassa Berliner Zeitungin mukaan Petry oli todennut, ettei ymmärrä, ”miksi Gulacsi tukee homoseksuaaleja, transvestiitteja ja muita sukupuoli-identiteettejä”.

Petry oli myös sanonut, että Gulacsin pitäisi vain keskittyä pallojen torjumiseen, ja että suurin osa unkarilaisesta ei hyväksy sateenkaariperheitä.

Gulacsi, 30, oli aiemmin sosiaalisessa mediassa osoittanut julkisesti tukensa samaa sukupuolta olevien avioliittoja kohtaan.

Unkarin maajoukkuevahti Peter Gulacsi on edustanut saksalaisseura Leipzigiä kesästä 2015.­

Konservatiiviksi itseään kutsunut Petry oli myös kritisoinut vahvasti Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa.

– En ymmärrä, kuinka Eurooppa voi vajota moraalisesti näin alas. Eurooppa on kristitty maanosa, enkä tykkää siitä moraalisesta vajoamisesta, joka pyyhki tällä hetkellä maanosaa, Berliner Zeitung raportoi Petryn sanoneen.

– Liberaalit paisuttelevat vastakkaisia mielipiteitä. Jos et pidä muuttoliikkeestä, koska valtava määrä rikollisia on tulvinut Eurooppaan, he syyttävät sinua välittömästi rasistiksi, Petry oli jatkanut.

Herthan toimitusjohtaja Carsten Schmidt perusteli seuran tiedotteessa potkuja.

– Zsolt Petry on aina ollut erittäin arvostettu Herthassa. Hän toimi aina avoimesti, suvaitsevaisesti ja auttavaisesti. Hän ei työskentelynsä aikana toiminut kertaakaan homofobisesti tai rasistisesti. Lopulta meidän on kuitenkin todettava, etteivät hänen nyt antamansa lausunnot vastaa Herthan arvoja.

Petry kertoi tiedotteessa kunnioittavansa seuran päätöstä.

– En ole homofobinen enkä rasisti. Kadun lausuntoani maahanmuuttopolitiikasta ja haluan pyytää anteeksi kaikilta turvapaikkaa etsiviltä ihmisiltä, joita loukkasin.

Pelaajaurallaan Petry toimi maalivahtina kotimaansa useiden seurojen lisäksi esimerkiksi belgialaisessa Gentissä.

Petryn uralle mahtuu myös visiitti Suomeen. Loppukaudesta 2000 hän pelasi Veikkausliigaa Kotkan TP:ssä.

Kaudella 2000 kotkalaiset putosivat Veikkausliigasta. KTP pelasi visiittinsä 1999–2000 Veikkausliigassa käyttäen virallisesti nimimuotoa Kotkan TP.

Petry pelasi Hannu Tourun valmennuksessa KTP:ssä tuolla kaudella 13 liigaottelussa.

Lisäksi Petry pääsi pelaamaan Suomen cupin finaalissa, johon KTP venyi surkeasta sarjakaudestaan huolimatta. Finaalissa HJK oli kuitenkin parempi lukemin 1–0, kun voittomaalin vapaapotkusta upotti Janne Saarinen.

Helsingin Sanomien uutisen mukaan kaudella 2000 Petrylla oli jo paikka Helsingin Jokereissa, mutta se olisi tarkoittanut kakkosmaalivahdin roolia, joten hän päätyi lopulta Kotkaan.

Veikkausliigan kaudella 2000 mestaruuden vei FC Haka ennen Jokereita ja MyPaa.