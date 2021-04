Norjan supertähti Erling Haalandin, 20, isän ja agentin toimista nousi kohu – ”Epäkunnioittavaa ja törkeää”

Erling Braut Haalandin tulevaisuus puhuttaa.

Dortmundin 20-vuotiaan supertähden Erling Braut Haalandin isä Alf-Inge Håland ja agentti Mino Raiola kuvattiin viime viikolla lentokentällä Barcelonassa.

Mediatietojen mukaan Haalandin agentti ja isä tapasivat niin FC Barcelonan kuin Real Madridinkin edustajia. Espanjalainen futisasiantuntija Guillem Balague huomautti BBC:n verkkosivuilla, että Barcelonaan olisi helppo matkustaa myös salassa, mutta Haalandin taustajoukot halusivat selvästi tehdä asiasta julkista.

Mediatietojen mukaan kaksikko oli matkustamassa myös Englantiin neuvottelemaan.

Urallaan pitkään Liverpoolia edustanut Dietmar Hamann, 47, kertoi tilanteesta mielipiteensä Saksan Sky-kanavalle:

– Haalandin isän ja Raiolan käytös on sanoinkuvaamatonta. Se on epäkunnioittavaa ja törkeää, Hamann laukoi.

– Dortmund maksoi paljon rahaa 18-vuotiaasta pelaajasta, jonka pitäisi olla iloinen, että hän saa pelata siellä.

Toisaalta hän myös kritisoi Dortmundia, jonka pitäisi sen mielestä ottaa vielä voimakkaammin kantaa tilanteeseen. Dortmund pelaa tiistaina Mestarien liigan puolivälierien 1. osaottelun Manchester Cityä vastaan.

– Edessä on kauden tärkein peli ja tähän käytökseen ei uskalleta puuttua, koska he pelkäävät suututtavansa pelaajan. Dortmundin pitäisi miettiä, miksi pelaajat kävelevät aina heidän ylitseen. Heiltä puuttuu johtajuutta.

Haalandin lisäksi muun muassa Paul Pogban ja Zlatan Ibrahimovicin taustalla vaikuttava Carmine ”Mino” Raiola on tunnettu terävästä kielestään. Hän on käynyt värikästä sanasotaa muun muassa Pogban seuran Manchester Unitedin edustajien kanssa viime vuosina.

Erling Haaland on kuluneella kaudella pelannut Dortmundissa 22 liigaottelua, joissa hän on tehnyt 21 maalia. Mestarien liigassa norjalaistähti on pommittanut hurjat kymmenen maalia kuudessa ottelussa.

Dortmundiin reilu vuosi sitten tammikuussa 2020 siirtynyt Haaland ehti sitä ennen pelata vuoden ajan Red Bull Salzburgissa Itävallassa. Hän teki 16 sarjaottelussa 17 maalia ja syksyn 2019 Mestarien liigassa kahdeksan maalia kuudessa ottelussa.

Syksystä 2019 Haaland on myös käyttänyt nimenään Haalandia alkuperäisen norjalaisen kirjoitusasun Hålandin sijasta.