Cristiano Ronaldon ympärillä kuohuu – Juventuksen pomo ampui huhut alas

Seurapomo Pavel Nedvedin mukaan myös Andrea Pirlon jatko Juventuksen päävalmentajana on 100-prosenttisen varmaa.

Spekulaatiot jalkapalloilija Cristiano Ronaldon ympärillä kiihtyvät.

Espanjalainen AS-lehti kertoi tiistaina, että pelaaja olisi lähdössä kauden päätteeksi nykyisestä seurastaan Juventuksesta ja haluaisi palata entiseen seuraansa Real Madridiin.

Football Italia -sivuston mukaan taas viittä pelaajaa lukuun ottamatta kaikki Juventuksen pelaajat olisivat kesällä kaupan. Ronaldo kuuluisi niihin pelaajiin, joista Juventus olisi valmis päästämään irti.

Nyt Football Italia raportoi Juventuksen varapuheenjohtajan Pavel Nedvedin haastattelusta, jossa tämä vakuuttaa niin Ronaldon kuin päävalmentaja Andrea Pirlon jatkavan seuran palveluksessa.

Sekä ensimmäistä kauttaan päävalmentajana työskentelevä Pirlo että tähtihyökkääjä Ronaldo ovat olleet kovan kritiikin kohteena Juventuksen pudottua Mestarien liigasta jo puolivälierissä.

Viime viikonlopun nöyryyttävä kotitappio Beneventolle taas käytännössä sinetöi sen, että Juventus ei juhli tänä keväänä kymmenettä peräkkäistä Italian mestaruuttaan.

– Pirlo jatkaa Juventuksen valmentajana. Tämä on 100-prosenttisen varmaa. Aloitimme uuden projektin ja tiesimme, että kohtaamme vaikeuksia. Pysymme tyynenä. Pirlolla on kaikki edellytykset tulla loistavaksi valmentajaksi, Football Italia kertoo Nedvedin sanoneen DAZN-kanavan haastattelussa.

Nedved, joka on Juventuksen entinen pelaajalegenda, ampui alas myös Ronaldon siirtohuhut.

– Hänen sopimuksensa jatkuu kesäkuuhun 2022, ja hän pysyy meillä. Sen jälkeen näemme, mitä tapahtuu, Nedved sanoi.

– Hän on aivan tavallinen kaveri, vaikka ulospäin ei ehkä aina näytä siltä. Hän on modernin pelaajan prototyyppi, joka on saavuttanut uskomattomia asioita kyvyillään ja valtavalla työmäärällään, Nedved jatkoi.