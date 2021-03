Äärikannattajat lähettivät Glen Kamaralle iljettävän rasistisen viestin – Slavia Prahan oli pakko reagoida: ”Selkään puukotus koko seuralle”

Slavia Prahan pomo Jaroslav Tvrdikin sävy muuttui nopeasti kannattajien rasistisen viestin jälkeen.

Välikohtaus Slavia Prahan ja Rangersin välisessä ottelussa on puhuttanut koko loppuviikon eri puolilla Eurooppaa. Prahan pelaajan Ondrej Kudelan epäillään solvanneen Glen Kamaraa rasistisesti. Ottelun jälkeen puolestaan Slavian johto väitti Kamaran käyneen Kudelaan käsiksi.

Slavian äärikannattajat ottivat tapaukseen kantaa lähettämällä perjantaina Instagramin kautta rasistisen viestin. Kuvassa seisoo joukko soihtuja polttavia kannattajia, jotka pitävät esillä lakanaa. Lakanassa olevassa tekstissä Kamaraa solvattiin n-sanalla.

Alkuperäinen kuva katosi Instagramista, koska se rikkoi sivuston sääntöjä. Tilalle tuli uusi versio kuvasta, jossa rasistinen teksti oli peitetty – mutta kuvan saatetiedoissa oli linkki alkuperäiseen kuvaan. Tämä viesti on edelleen näkyvissä Instagramissa.

Kamaran oma Instagram-tili on tägätty viestissä.

Rasistinen toiminta pakotti Slavian johdon reagoimaan. Seura julkaisi tiedotteen, jossa se tuomitsi viestin.

– Seura on järkyttynyt rasistisesta valokuvasta, jonka on julkaissut joukko niin sanottuja ”faneja” perjantai-iltana. Tuomitsemme tämän teon täysin törkeänä emmekä halua seuraa yhdistettävän siihen. Tämä on ennenkuulumaton selkään puukotus seuraa ja sen arvoja kohtaan, seuran tiedotteessa sanotaan.

Seura kertoo myös tehneensä rikosilmoituksen tapauksesta ja aikoo selvittää kuvassa olevien ihmisten henkilöllisyyden.

– Rasismilla ei ole sijaa seurassamme, ja olemme taistelleet pitkään sitä vastaan. Jokainen pelaaja on osa perhettämme ihonväristään, kulttuurillisesta taustastaan tai uskonnostaan huolimatta. Tiemme täysin taistelua rasismia vastaan.

Slavia myöa kiittelee ”erinomaisia kannattajiaan” ja pyytää heitä myös tuomitsemaan rasistisen käytöksen.

Seuran hallituksen puheenjohtaja Jaroslav Tvrdik otti myös vahvasti kantaa tapaukseen. Aiemmin hän paitsi puolusti vahvasti Kudelaa niin myös jakoi viestejä, joissa kentällä sattuneen välikohtauksen vastuu sysättiin Kamaralle.

– Olen todella häpeissäni radikaalifanien julkaiseman kuvan sisällöstä. Se on oksettava, säälittävä ja rasistinen. Ei rasismille! Tvrdik kirjoitti Twitterissä.