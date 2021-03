Kommentti: Puheet pitää vaihtaa tekoihin – Rangersin pelaajat puolustivat Glen Kamaraa tavalla, jota Suomessa ei riittävästi nähdä

On helppoa tuomita rasismi. Isompi kysymys meille valkoisille on, että miten toimimme, kun jotain tapahtuu, kirjoittaa Janne Oivio.

Minä tuomitsen rasismin sen kaikissa muodoissa. Sitä ei voi hyväksyä tai sallia missään oloissa.

Kiva juttu. Olen lukenut tai kuullut tuon tyylisen julkilausuman niin monta kertaa erilaisten urheilussa sattuneiden välikohtausten jälkeen, että niiden pohjalta voinemme todeta rasismin olevan meidän kaikkien mielestä tosi paha juttu.

Ikävä homma on, että jokaisen meidän arvot punnitaan oikeasti vasta siinä vaiheessa, kun jotain oikeasti tapahtuu. Me olemme kaikki rasismia vastaan, ainakin puheissa.

Glen Kamaran joukkuekavereista Rangersissa voi sanoa, että he ovat rasismia vastaan. Siltä se ainakin näytti, kun Slavia Prahan pelaaja Ondrej Kudela näytti solvaavan Kamaraa rasistisesti kesken seurojen välisen ottelun Euroopan liigassa.

Ensin Kamara silmin nähden sydämistyi kuulemastaan kommentista. Kudela luikki pois, ja pian koko Rangersin joukkue lähti hänen peräänsä puolustamaan omaansa. Ottelun jälkeen Rangersin manageri Steven Gerrard sanoi luottavansa pelaajansa sanaan sataprosenttisesti.

Olen urani aikana käynyt jonkin verran keskusteluja sekä suomalaisten tummaihoisten pelaajien että mm. Suomessa pelaavien afrikkalaispelaajien kanssa rasismista jalkapallossa. Tiedostan kivuliaasti, että kirjoitan rasismista ns. puun ylimmältä oksalta.

Mutta halusin kirjoittaa siitä, mitä minulle on sanottu.

Ja se, mikä toistuu näissä keskusteluissa kerta toisensa jälkeen on, että seuran ja pelaajien tuki on tällaisilla hetkillä elintärkeää. Kun vastustaja, tai vaikkapa katsoja, solvaa rasistisesti, on tärkeää tuntea ja nähdä oman yhteisön tuki. Se, että sanaan luotetaan eikä aseteta kyseenalaiseksi.

Siksi pelikaverien ärhäkkä reaktio ja Gerrardin voimakkaasti ja julkisesti ilmaisema luottamus pelaajansa sanaan ovat niin tärkeitä. Ne ovat selvä signaali Kamaralle siitä, ettei hän joudu ainakaan omassa porukassaan stereotyyppisimmän kohtelun uhriksi.

Liian usein eri puolilla Eurooppaa – myös Suomessa – tämän tyylisissä tapauksissa ensireaktio on, että rasismia kokeneelta pelaajalta kysytään, että oletko nyt hei ihan varma? Kannattaisiko ensin vetää hetki henkeä? Ei kai me nyt tässä aleta mitään peliä keskeyttää, ei se sitä tarkoittanut.

Vastustaja kiistää puheet, ja sen jälkeen ollaan sana sanaa vastaan -tilanteessa. Kaikki joukolla tuomitsevat rasismin, mutta kukaan ei halua tehdä sille mitään – koska ei voida olla lakituvassa varmoja siitä, mitä on sanottu.

Nytkin luonnollisesti Slavian pelaaja kiisti sanoneensa, minkä moni muu tuntui kuulleen. Seura käänsi huomion ottelun jälkeiseen rähäkkään pukukoppikäytävällä, jossa Kamaran väitetään hyökänneen Kudelan kimppuun.

Väkivalta ei tietenkään ole sitten enää oikea ratkaisu tällaisen asian setvimiseen. Siitä(kin) tulee antaa rangaistus, jos se näytetään toteen.

Lyötiin tai ei, sekään ei silti saa kääntää pois siitä, mikä tilanteen oikeasti aiheutti.

Tuomioistuimet ja kurinpitoelimet ovat todistetaakan velvoittamia. Se on osa pelaajan oikeusturvaa.

Tämän muistutti meille neljätoista vuotta kansainvälisenä erotuomarina toiminut ja nykyään Suomen Palloliiton kurinpitovaliokuntaan kuuluva Mikko Vuorela.

Kateeksi ei käy heitä, jotka joutuvat sanaa sanaa vastaan mittaamaan. Samalla pitää muistaa, että rasistinen käytös ei katoa koskaan, jos sille on aina ilmainen takaportti nimeltä ”en minä noin sanonut”.

Tapauksella oli todistajia, mutta jos heidän painoarvonsa mitätöidään, koska he ovat Kamaran joukkuekavereita, lakaistaan taas yksi vakava tapaus maton alle.

En siis yllättyisi, jos Kudela välttyisi rangaistukselta tai saisi vain kevyen rapsun. Se, mitä ei tunnuta tiedostavan on, mistä sosiaalisesta asemasta Euroopan futispomot jakavat oikeutta ja keitä kohtaan.

On viime kädessä ihan sama kuinka monta ”No To Racism”-mainosta jalkapallopomot teetättävät tai kuinka moni pelaaja polvistuu ennen ottelun alkua, jos eleiden tukena ei ole tekoja.

Vasta taannoin Crystal Palacen tähtipelaaja Wilfred Zaha nosti varsin aiheellisesti esille sen, onko polvistumiseleellä enää mitään merkitystä, kun pelaajat saavat yhä rasistista sontaa niskaansa. Polvelle menosta on tullut osa matsia edeltävää rutiinia. Se on normalisoitu, mikä varmasti ei koskaan ollut Colin Kaepernickin tarkoitus.

Onko protesti enää protesti, jos siihen on isketty yleisen hyväksynnän leima? Sitten se enää vain on.

Tämä on kaikki osa laajempaa keskustelua, joka tuntuu jäävän taustalle heti, kun edellinen ikävä välikohtaus taas unohdetaan. Kaiken tämän vuoksi lähiympäristön tuki on syrjintää kokeneelle pelaajalle sitäkin tärkeämpää.

Asiasta kannattaisi ottaa opiksi myös Suomessa.

Iso osa muutosta on sekin, ettei jätetä ihmistä yksin tuleen makaamaan. Muuten kynnys ottaa rasistinen kohtelu uudelleen esille jatkossa taas nousee, ja vastuu ongelman kitkemisestä jää niille, joita ei alun alkaenkaan kuunneltu. Pysytään samassa, ikuiselta tuntuvassa kierteessä.

Futispomojen on aika alkaa seistä prameiden julkilausumiensa takana. On aika repäistä sivu Kamaran pelikaverien kirjasta ja oikeasti alkaa kuunnella niitä, joihin nämä tapaukset kohdistuvat.