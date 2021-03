Katala yksityiskohta voi pelastaa Glen Kamaraa solvanneen vastustajan – näin kohuvideon katsonut asiantuntija perustelee arviotaan

Saattaakin käydä niin, että tapahtuneen jälkiseurauksena suurimman rangaistuksen saa Kamara.

Huuhkajien keskikenttäpelaajaa Glen Kamaraa eilisessä Euroopan liigan ottelussa solvannut Slavia Prahan Ondrej Kudela toimi välikohtauksessa äärimmäisen ovelasti.

Ottelutallenteelta ja esimerkiksi Twitterissä julkaistulta videolta näkyy selvästi, että Kudela peittää tarkasti suunsa kuiskatessaan jotakin Kamaran korvaan.

Näin Kudela varmistaa, ettei hänen sanomisensa tallennu kentän laidalle aseteltuihin lukuisiin mikrofoneihin eikä kameroihin.

Näin ollen hänen huuliltaan ei pystytä jälkikäteen videoilta lukemaan mitään. Kuva tilanteesta näkyy myös Aftonbladetin julkaisemasta artikkelista.

Kamara väitti välittömästi Kudelan sanoneen ”fucking monkey”.

Kudela taas väittää Slavia Prahan julkaisemassa tiedotteessa sanoneensa ”you fucking guy” ja kiistää jyrkästi sanojensa sisältäneen mitään rasistista.

Väitetyillä kommenteilla on nopeasti sanottuna ja kuultuna varsin vähän eroa, mutta kommenttien merkitys muuttuu täydellisesti.

Neljätoista vuotta kansainvälisenä erotuomarina toiminut ja nykyään Suomen Palloliiton kurinpitovaliokuntaan kuuluva Mikko Vuorela pitää tapausta erotuomarin ja kurinpitäjän kannalta äärimmäisen hankalana, pitkälti juuri Kudelan ovelan tempun vuoksi.

– Kurinpitoasioissa vain käytettävissä oleva todistusaineisto ja faktat ratkaisevat. Ja ainakin toistaiseksi olemassa olevien tietojen valossa näyttää siltä, että Kudelan sanomisia on hyvin vaikea todistaa. Eli tässä on sana vastaan sana.

Glen Kamaran ja Ondrej Kudelan versiot tapahtumien kulusta eroavat vain muutaman kirjaimen verran, mutta silti kuin yö ja päivä.­

Ilta-Sanomat pyysi Vuorelaa katsomaan videon, jolla sekä Kamara että tämän joukkuetoveri Bongani Zungu huutavat Kudelan sanoneen ”fucking monkey”.

Vuorelan mukaan tapausta tutkiva Uefan kurinpitovaliokunta todennäköisesti ottaa tämänkin videon huomioon ratkaisua tehdessään, mutta videon painoarvo ei välttämättä ole kovin suuri.

– Siinä Uefalla on yksi todistaja. Kuten tavalliset oikeusasteet, myös kurinpitovaliokunta arvioi, miten luotettava tämä todistaja eli joukkuekaveri tässä tilanteessa on, Vuorela huomauttaa.

Vuorelalla on oma arvionsa siitä, mitä kohutilanteessa todennäköisesti on tapahtunut ja sanottu, mutta julkisesti hän ei halua tuoda arviotaan julki.

– Meillä jokaisella on varmasti tapauksesta oma mielipiteemme. Ehkä ”tiedämmekin”, mitä siinä on sanottu. Mutta kurinpidossa päätöksiä ei voi tehdä tunteella eikä sen perusteella, mitä media kirjoittaa tai mitä valtaosa katsojista ajattelee. Kaiken, mitä kurinpito päättää, pitää perustua selkeään näyttöön.

Tapauksessa saattaakin käydä niin, että tapahtuneen jälkiseurauksena suurimman rangaistuksen saa Kamara.

Slavia Praha väittää tiedotteessaan, että Kamara olisi käynyt ottelun jälkeen Ibrox-stadionin käytävällä Kudelan kimppuun ja pahoinpidelleen tätä nyrkeillä.

– Stadioneilla on paljon valvontakameroita. Jos käytävillä on ollut jotain fyysistä kontaktia, sen todistamiseen on paljon suurempi mahdollisuus kuin Kudelan puheiden todentamiseen, Vuorela sanoo.

– Vaikka maallikon oikeustaju sanoisi mitä tahansa, faktatodisteet ratkaisevat. Siksi voi olla, että Kamara saa tästä tapauksesta kovemman rangaistuksen kuin Kudela. Tai voi olla, että hän on jopa ainoa, jota Uefa rankaisee. Näin se ikävä kyllä menee. Laki on laki ja ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Kaikkineen tämä on äärimmäisen vaikea tapaus, Vuorela huokaa.

Vuorelan mukaan silläkään tuskin on merkitystä, että Kudela on myöntänyt käyttäneensä ”fucking”-termiä eli suomalaista v-sanaa.

– Uskoakseni sen perusteella ei tuomita mitenkään. Englannin kielessä ja kansainvälisillä jalkapallokentillä sitä ei ymmärretä yhtä voimakkaana terminä kuin suomenkielistä vastinettaan. Englannissa se on, valitettavasti, lähes puhekieltä, Vuorela sanoo.

Joukkuetoveri Jack Simpson erotti Glen Kamaran ja Ondrej Kudelan toisistaan. Rangersin Connor Goldson (vas.) osallistuu myös torikokoukseen.­

Rasismia on viime vuosina yritetty näkyvästi kitkeä myös jalkapallokentiltä. Vuorelan arvion mukaan vastaavanlaisia tapauksia esiintyy paljon enemmän kuin niitä tulee julki.

Vuorela korostaa, että rasismin kitkeminen on ehdottoman tärkeää, mutta muistuttaa myös kolikon toisesta puolesta.

– Rasismille pitää olla ehdoton nollatoleranssi. Mutta olen myös moneen kertaan törmännyt kentillä siihen, että kun viheltää päivänselvän virheen tai antaa varoituksen ulkomaalaiselle tai tummaihoiselle pelaajalle, tuomarille huudetaan, että tämä teki ratkaisunsa pelaajan taustan vuoksi, Vuorela sanoo.

– Ihannemaailmassa rasismia ei olisi lainkaan, eikä kukaan myöskään yrittäisi käyttää rasismikorttia väärin, Vuorela tiivistää.