Cristiano Ronaldon arvo on romahtanut – Juventuksen talouspomot tekivät tylyn laskelman

Cristiano Ronaldon hankkiminen kävisi kalliiksi, vaikka hänen markkina-arvonsa onkin laskenut huomattavasti.

Siirtohuhut Juventuksen Cristiano Ronaldosta käyvät kuumina. AS-lehden mukaan torinolaisseura voi harkita portugalilaisen myymistä kesällä, jos saa hänestä vähintään 29 miljoonaa euroa.

Ronaldo vaihtoi Real Madridin Juventukseen kesällä 2018 huimaavalla 105 miljoonan euron siirtosummalla.

36-vuotiaan portugalilaistähden paluulla Madridiin on herkuteltu eri medioissa.

Vaikka itse siirtosumma on pudonnut, Ronaldo ei lähde mihin tahansa. Jo hänen vuosipalkkansa – mediatietojen mukaan 30 miljoonaa – pukkaa monta seuraa ulos kisasta.

Lisäksi pelaajalla riittää yhä kunnianhimoa: kaiken todennäköisyyden mukaan hän haluaa pelata seurassa, jolla on mahdollisuus voittaa merkittäviä mestaruuksia.

Real Madridin päävalmentaja Zinedine Zidane otti kantaa spekulaatioihin perjantaina.

– Jokainen tietää, mitä Cristiano merkitsee Madridille; mitä on on saavuttanut täällä, mitä ajattelemme hänestä. Kaikki, mitä hän teki täällä, oli mahtavaa. Mutta nyt hän on Juventuksen pelaaja, enkä voi sanoa tämän enempää, Zidane kommentoi.

Ronaldolla on sopimus Juventuksen kanssa vielä ensi kaudesta.