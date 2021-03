Teemu Pukki on täysin historiallisessa putkessa – viimeksi samassa tempussa onnistuttiin 62 vuotta sitten

Teemu Pukin maaliputki on venynyt historiallisiin mittoihin.

Norwich Cityn suomalaistähti Teemu Pukki on hurjassa kevätvireessä.

Sunnuntaina Pukki venytti maaliputkensa jo viiden ottelun mittaiseksi, kun Championshipiä johtava Norwich kaatoi sarjan peränpitäjän Wycomben 2–0.

Pukin maaliputki on ollut seuralle erittäin arvokas, sillä Norwich on sen siivittämänä päätynyt viiden ottelun voittoputkeen.

Kyse on jo seurahistoriallisesta tapauksesta. NCFC Numbersin mukaan vastaavaa putkea ei ole tällä vuosituhannella nähty.

Tilastoja pitää kelata aina helmikuuhun 1959 asti ennen kuin Pukin uroteoille löytyy edeltäjä: tuolloin seuralegenda Terry Bly onnistui viimeistelyssä jokaisessa pelissä, kun Norwich otti viisi voittoa putkeen. Lempinimellä Kanarialinnut tunnettu seura pelasi kaudella 1958–1959 tosin kolmosdivisioonassa.

Neljässä viime pelissä Pukki on myös viimeistellyt joka kamppailun avausmaalin. Sekin on ensi kerta tällä vuosituhannella, jolloin Norwichin pelaaja on pystynyt vastaavaan.

Norwichin edellisestä 1–0-maalien putkesta vastasi Craig Bellamy vuonna 1998. Teemu Pukki oli tuolloin kahdeksanvuotias.

18 maalia tällä kaudella tehnyt Pukki nousee myös kohisten Norwichin kaikkien aikojen maalitykkien listalla. Kolmatta kauttaan Itä-Angliassa pelaava kotkalainen on nyt viimeistellyt seuralleen 59 osumaa. Saalis oikeuttaa jaettuun 15. sijaan Roy Hollisin kanssa.

Norwichin kaikkien aikojen maalipörssin ykkönen on Johnny Gavin, joka viimeisteli seuralle 132 maalia vuosina 1949–1958.