FC Barcelonan puheenjohtajakandidaatti Toni Freixa puhuu arvoitukselliseen sävyyn Lionel Messin jatkosta.

FC Barcelonan puheenjohtajuutta tavoittelevan Toni Freixan (keskellä) mukaan on ”ehdottomasti mahdollista” nähdä Erling Braut Haaland (vas.) ja Kylian Mbappé Camp Noulla.­

FC Barcelonan puheenjohtajakilpa käy kuumana.

Jättiseuran jäsenistö valitsee seuralle uuden johtajan 7. maaliskuuta, ja pomokandidaattien puheet ja lupaukset käyvät yhä suuremmiksi.

Joan Laporta, Victor Font ja Toni Freixa käyvät kukin omaa kampanjaansa, mutta kaksi asiaa on jokaisen listalla korkealla: lähes konkurssikypsäksi väitetyn seuran taloudellinen tilanne sekä seuraikoni Lionel Messin jatko.

Kolmikosta Freixa käänsi kuitenkin katseita jo uusien pelaajien suuntaan.

Freixa väittää, että hän on sopinut merkittävän rahoittajan kanssa peräti 250 miljoonan euron sijoituksesta, joka olisi käytettävissä pelaajahankintoihin.

– Saamme varat taloudellisen tilanteemme parantamiseen, jotta voimme tehdä urheiluun liittyviä päätöksiä. Kaudeksi 2021–22 hankimme kolme supertähteä: kaksi hyökkäykseen ja yhden puolustukseen, espanjalainen Marca-lehti kertoo Freixan luvanneen RAC1-radiokanavan haastattelussa.

Freixalta kysyttiin, voisivatko hyökkäyspään tähdet olla PSG:n Kylian Mbappé sekä Borussia Dortmundin norjalaissensaatio Erling Braut Haaland.

– Se on ehdottomasti mahdollista. Juuri tällaisia asioita Barcelonan pitää tehdä: meidän pitää hankkia pelaajia, jotka tekevät ratkaisevan eron muihin, Freixa sanoi.

Hän kuitenkin lisäsi, ettei periaatteisiin kuulu puhua pelaajista nimillä ennen kuin heidät todella voidaan esitellä Barcelonan pelaajina.

Äskettäin AS-lehti kertoi, että kumpikin on yhdistetty Barcelonan pahimpaan kilpailijaan Real Madridiin. AS laski, että kaksikon kuusivuotiset sopimukset tulisivat maksamaan madridilaisille peräti 852 miljoonaa euroa.

Barcelonan puheenjohtajaksi pyrkivän Toni Freixan mukaan Lionel Messi on antanut seuralle enemmän kuin seura Messille.­

Messin jatkoa Freixa kommentoi arvoitukselliseen sävyyn.

– Olen puhunut hänen taustajoukkojensa kanssa, mutten henkilökohtaisesti hänen kanssaan. Hänen jatkomahdollisuutensa on avoinna. Jatkosopimus pitää suhteuttaa seuran linjaan. Olemme leikanneet pelaajabudjettiamme 350 miljoonalla eurolla, ja pelaaja tietää tämän.

– Messi on antanut Barcelonalle enemmän kuin me olemme antaneet hänelle, Freixa lausui.

Myrskyn silmässä olevalle päävalmentajalle Ronald Koemanille Freixa antaa luottamuslauseen. Hän sanoi, että Koeman jatkaa seurassa ”ehdottomasti” kesään 2022 asti.