Agentti latoo rajua tekstiä hirmuvireisestä Zlatanista – ”Tiesin, että vain hän voi pelastaa seuran”

Agentin mukaan Zlatan on epäitsekäs pelaaja ja tekee joukkuetovereistaan parempia.

Zlatan Ibrahimovic on ollut hirmuiskussa Serie A:ssa. Ruotsalainen on takonut Milanille yhdessätoista liigaottelussa 14 maalia.­

Ruotsalaishyökkääjä Zlatan Ibrahimovic on ollut tälläkin kaudella huikeassa vireessä. Zlatan, 39, on takonut Italian Serie A:ssa toisena olevalle Milanille kahdessatoista sarjaottelussa neljätoista maalia.

Zlatan on tehnyt maaleistaan kahdeksan oikealla jalallaan, kolme vasemmalla jalallaan ja kolme päällään. Hän on lähettänyt pallon maalia kohti tällä kaudella 43 kertaa Serie A:n otteluissa.

Toissa sunnuntaina Zlatan osui kahdesti Crotonen verkkoon. Toisen maalinsa jälkeen Zlatan viittoili katsomoon Milanin johtoportaan suuntaan.

Jotkut tulkitsivat tämän eleiden tarkoittaneen, että hyökkääjätähti haluaa jatkosopimuksen Milaniin. Zlatanin nykyinen sopimus rossonerin kanssa päättyy kesällä.

Sittemmin Zlatanin agentti Mino Raiola on antanut melko kryptisiä lausuntoja suojattinsa tilanteesta. Raiola puhui medialle saapuessaan torstaina Serie A:n kokoukseen Milanoon.

– Teidän pitää kysyä häneltä, mitä hän tarkoitti (eleillään). En tiedä, mitä hän haluaa tehdä, mutta hän on epäitsekäs ja tekee jokaisesta joukkuetoveristaan paremman. Milan todella tarvitsee häntä päästäkseen sinne, minne seura kuuluu, Raiola lausui Football Italia -sivuston mukaan.

Mino Raiola toimii monen jalkapalloilevan kultapojan agenttina.­

– Milan on ymmärtänyt tämän, ja olen erittäin iloinen hänen, Milanin ja seuran fanien puolesta, Raiola jatkoi.

Agentin mukaan Zlatanin vire ei ole yllättänyt häntä lainkaan, pikemminkin päinvastoin.

– Sanoin jo aiemmin, että vain Zlatan voi pelastaa Milanin. Nyt on todistettu, että olin oikeassa, Raiola totesi vaatimattomasti.

Edes Zlatanista ei ollut Milanin pelastajaksi, kun sarjakakkonen taipui keskikastin Spezialle lauantaina yllättäen 0–2.

Joukkue kohtaa seuraavaksi Mestarien liigan pudotuspeleissä Belgradin Punaisen tähden torstaina. Sunnuntaina se pelaa Serie A:ssa kärkiottelun arkkivihollistaan Interiä vastaan.