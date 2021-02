Cristiano Ronaldo, 36, hankki 8 miljoonan euron Bugattin – portugalilaisen autokokoelma on mykistävä

Cristiano Ronaldo hemmotteli itseään uudella menopelillä.

Cristiano Ronaldo on hemmotellut itseään syntymäpäivänsä tienoilla ostamalla uuden auton. AS kertoo, että hän on lisännyt luksusautokokoelmaansa Bugatti Centodiecin.

Kyseisiä malleja on lehden mukaan vain kymmenen kappaletta, ja hintakin on sen mukainen: kahdeksan miljoonaa euroa!

16-sylinterinen moottori ampuu auton hurjaan vauhtiin ällistyttävän nopeasti. Vauhti kiihtyy nollasta sadan kilometrin tuntivauhtiin vain 2,4 sekunnissa, eikä nollasta kahteensataankaan mene kuin 6,1 sekuntia.

Centodiecin huippunopeudeksi ilmoitetaan 380 kilometriä tunnissa.

Ronaldo täytti 5. helmikuuta 36 vuotta. Juventuksen pelaaja joutuu odottamaan kokoelmansa uusinta helmeä ensi vuoteen, koska mallin valmistus on vasta aloitettu.

Huippupelaajan näyttävään autokokoelmaan kuuluu AS:n mukaan ennestään mm. Mercedes Benzin, Aston Martinin, Rolls Roycen, Ferrarin, Lamborghinin ja Bentleyn huippumalleja.